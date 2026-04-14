4月14日に初回放送を迎える、佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』。第1話に出演する竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKE（└BHNX┘）の役どころが発表された。

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本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせきらら日記』（TBS系）などの矢島弘一、演出は『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）の田中亮、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の平野眞、『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）の河野圭太がそれぞれ担当する。

夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションでドタバタ事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）の活躍を描く本作。警察には「夫婦は同じ部署に所属してはならない」という暗黙のルールが存在し、それが明るみに出れば、どちらかが異動。すなわち刑事課を追われることになる。刑事であり続けるため、2人が出した結論はただ一つ。“夫婦であることを隠す”こと。夫婦を隠して別姓のままバディを組んでいる刑事――「夫婦別姓刑事」。職場ではあくまでも“単なる同僚刑事”として振る舞う2人だったのだが――。

竹原が演じるのは、誠（佐藤二朗）の娘・音花（月島琉衣）の中学時代の担任・喜多村拓春。5年前、誠の前妻・皐月（清水美砂）が殺害された事件をきっかけに、音花が不登校や引きこもりになってしまった際、彼女の心に親身に寄り添い、救い出してくれた四方田家にとっての恩人である。そんな喜多村と、ある路上トラブルをきっかけに誠は偶然の再会を果たす。

長谷川が演じるのは、第1話の冒頭、結婚式場に銃を持って押し入る立てこもり犯・野島雅彦。野島は、挙式の最中に乱入し、新郎新婦や参列者、そして偶然参列していた誠を人質に取り、立て籠もる。人質となっていた誠と、現場へ急行した明日香（橋本愛）が対峙する、最初の大きな事件となる。

香音が演じるのは、野島が呼び出しを要求する謎の婚約者・レア。しかし、野島も予期せぬ衝撃の事実が語られることになる。

そして、本作で待望の俳優デビューを飾るのは、ビースト系ユニットオーディション番組『BEASTAGE』（フジテレビ系）を経て結成された、ダンス＆ボーカルグループ・└BHNX┘（ビーハンクス）のメンバーLUKE。本作では沼袋警察署の刑事課に配属された謎多き研修生・ドナルドを演じる。

■コメント・長谷川純（野島雅彦役）本作はコメディの仮面を被った、“考察ミステリー刑事ドラマ”となっております。え、ちょっと待ってこれって一体どんなジャンルのコンテンツなの… ？ とあまりピンときていないところがあるかも知れませんが、むしろ“そこ”に引っかかっているそこの貴方は秋元康さんの企画意図にもう既に引き込まれてしまっているということだと思いますw自分の撮影シーンはもう全て終了したのですが、現場で田中亮監督指揮の下、佐藤二朗さん、橋本愛さんとのお芝居の掛け合いはとにかく楽しく痛快でまるでジェットコースターのような刺激的な時間でした。ちなみに私が今回演じた野島雅彦という人物は、いわゆる令和の愛すべき？オタク系のクズですw連続ドラマ『夫婦別姓刑事』、様々な場面に小気味よく“今”が散りばめられている現代の物語をみなさんこの春に是非ご覧下さい！

・香音（レア役）今回謎の配信者レア役を演じさせて頂きます香音です。配信者の役を演じるのは初めてで、実際に配信されてる方々をたくさん見てレアのイメージを膨らませていっていたので、撮影に入る前からとても楽しみにしていました。現場では監督をはじめスタッフの皆様、共演者の皆さまに日々刺激を受けながらお芝居に向き合っていました。この作品の中で、レアという人物がどう関わっていくのか、楽しく観ていただけたら嬉しいです。

・LUKE（ドナルド役）I am truly honored and deeply delighted to have been given the opportunity to join “Fufu Bessei Deka.”Being cast in this production means a great deal to me, and from the very first day of filming, I have been surrounded by countless learning experiences and inspiration. Thanks to the warm guidance and support of the cast and crew, I am able to approach my work each day with joy and gratitude.When I first read the script, I was deeply impressed by its high level of quality and strong entertainment value. It is a wonderfully charming piece filled with warmth and humor, with many moments that naturally bring laughter as well as scenes that truly move the heart.I will continue to approach the role of Donald with sincerity and give my very best performance. I sincerely hope that the enjoyment and warmth we feel on set will be conveyed to everyone watching, and that it brings many smiles to your faces.」

（日本語訳）この度、『夫婦別姓刑事』の一員として参加する機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心よりうれしく感じております。本作に出演できることは私にとって大きな意味があり、撮影初日から数え切れないほどの学びと刺激に恵まれています。キャストやスタッフの皆様の温かいご指導と支えのおかげで、日々喜びと感謝の気持ちで作品に向き合うことができています。初めて脚本を読んだ時、その高いクオリティと圧倒的なエンターテインメント性に深く感銘を受けました。温かさとユーモアに溢れ、思わず笑ってしまうシーンや、心を深く揺さぶるシーンが数多くあり、実に魅力的な作品だと感じています。これからもドナルドという役柄に真摯に向き合い、全力を尽くして演じてまいります。撮影現場で私たちが感じている楽しさと温かさが、視聴者の皆様にも届き、たくさんの笑顔をお届けできたら幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）