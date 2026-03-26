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脳科学者の茂木健一郎が「#旅ラン 桜の花咲く、福島県、新白河を走る。２０２６年４月５日出走。」を公開した。動画では、福島県の新白河駅周辺を自らの足で走りながら、街の風景や春の訪れを楽しむ様子を届けている。見慣れない土地を走る「旅ラン」の魅力が詰まった映像となっている。



動画は、新白河の駅前周辺からスタート。茂木氏は「駅の近くをちょこっとだけ走ってみようと思います」と語り、軽快な足取りで出発する。駅を出てすぐに広がる公園を駆け抜け、「意外と自然がある」と新鮮な驚きを口にする。初めて走る場所でのランニングを心から楽しんでいる様子で、道端に咲くたんぽぽなどの黄色い花を発見し、自然の鮮やかな彩りに目を向ける姿が収められている。



車両通行止めの道を進み、東北本線を渡る踏切を越えると、たこ焼き店など生活感のある街並みや、遠くに雪が残る山々の景色が広がる。その後、森のような場所にある立派なしだれ桜の木に到着。映像では、まだつぼみの状態の桜が映し出されており、茂木氏も「まだつぼみのしだれ桜だな」「この辺りはまだつぼみだよ」と、満開前の静かな風景をありのままに伝えている。一方で、きれいに咲いている別の桜を見つけると「きれいに咲いてるね」と嬉しそうに声を弾ませた。



終盤では、再び新白河駅前の小さな公園へ。「緑も綺麗だし、桜も咲いてます」「春が溢れてます」と、木々の緑や花々が咲き誇る様子に触れ、「春はどこにでも平等に訪れますね」と感慨深げにコメントし、充実した時間を締めくくった。



旅先でのランニングは、普段とは違う街の風景や、季節ごとの微細な変化を直接肌で感じられるのが大きな魅力だ。日々の運動不足解消や心身のリフレッシュを叶えるヒントとして、次回の旅行や日常のライフスタイルに「旅ラン」を取り入れてみてはいかがだろうか。