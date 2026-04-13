「ボクシング」（１３日、後楽園ホール）

大橋ジム主催興行で、アマチュア４９勝無敗で世界ユースなど９冠の藤木勇我（１８）＝大橋＝がセミ前に公開プロテストを行った。日本ライト級８位の日本ユース王者・橋本舞孔（２１）＝ＤＡＮＧＡＮ＝と３ラウンドのスパーリングをそつなくこなし、Ｂ級（６回戦）で合格。６月１０日の後楽園ホール大会のメインイベントで予定されていたデビュー戦が正式に決まり、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位のウィラ・ミカム（タイ）と６回戦で戦うことも発表された。

大阪市出身の藤木は無敗のまま大阪・興国高を今春卒業し、２月に名門・大橋ジムからのプロ転向を発表。将来的に中量級での世界王者を目指すアマチュア最強の逸材で、大橋秀行会長（６１）からは“ザ・キング”の異名を授かった。リングサイドで同門の先輩である井上尚弥（３３）、井上拓真（３０）らも見守る中でプロボクサーとしての第一歩を踏み出した大器は「ホッとしている。（メインに）選んでもらったからにはデビュー戦までに仕上げて頑張りたい」と力を込めた。

目の肥えたファンの前で受験を終えた１８歳は「緊張はなかった。楽しかった。（プロの）リングの中は（照明などで）暑いなと」と汗を拭ったものの、自己採点は５点と厳しめ。スパーリングでは本来のパフォーマンスを出せなかったといい、「ただ力不足。アマチュアの３ラウンドの瞬発力も出せるが、長いラウンドにも慣れてきて６ラウンドを想定して練習してきていたので、（テンポを上げられなかったのが）反省点」と首をかしげた。

憧れの井上尚弥も見守る中での公開テストだったが、「どう思っているのかな…。気になります。内容もよくなかったので。（自分からは感想を）聞けないです」と苦笑い。「（井上兄弟に挨拶するとしたら）見てくれてありがとうございます、うれしいです…それだけですね」と、初々しくはにかんだ。

大橋会長は「練習の１０％くらい（のパフォーマンス）だった。（デビュー戦では）２００％出してほしい」とハッパ。いきなりアジアランカーとの初陣に臨む藤木は「（相手は）日本人にも勝っているし、キャリアも多いが、自分のボクシングを貫いたら勝てる。自分のスタイルをお客さんに見せたい」と腕をぶした。

◆藤木勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生野区出身。元プロボクサーだった父の影響で小学１年から競技を開始。興国高では全日本選手権など全国大会を全て制覇し、２３年アジアジュニア選手権、２４年世界ユース選手権で優勝するなど９冠を達成。アマチュア戦績は４９戦全勝（３３ＲＳＣ）。右ボクサーファイター。１７０センチ。