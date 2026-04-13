新型“ちいさい”SUVが話題に！

仏ルノーは2026年3月、インド市場向けのコンパクトSUV新型「ダスター（Duster）」のラインナップおよび現地価格を発表し、販売を開始しました。

インドで2012年に初代が登場して以来、実に14年ぶりとなるフルモデルチェンジを受けた新型ダスター。ルノー・グループの最新プラットフォーム「RGMP」を採用し、内外装からパワートレインに至るまで全面的な進化を遂げています。

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ボディサイズは全長4343mm×全幅1813mm×全高1656mm、ホイールベースは2657mm。扱いやすいコンパクトなサイズながら、最低地上高は212mmを確保しており、スズキ「ジムニー」に匹敵するレベルの高さを誇ります。

これにより、日常使いから本格的な悪路走行まで幅広く対応できる性能を実現。なお、インド仕様は全車前輪駆動（FF）となる点も特徴です。

エクステリアは、「DUSTER」のロゴを大胆に配したフロントグリルや専用デザインのバンパーを採用し、よりタフで存在感のあるスタイルへと刷新されています。

新色「ジェイド・マウンテン・グリーン」はヒマラヤの自然から着想を得たカラーで、アウトドア志向の強いキャラクターを際立たせています。

インテリアも大きく進化しており、10.25インチのデジタルメーターと10.1インチのタッチスクリーンを組み合わせた「OpenRツインスクリーン」を採用。Google Automotive Servicesに対応し、ナビや各種アプリを単体で利用可能とするなど、コネクティビティ性能も向上しています。

さらに、17種類の先進運転支援システム（ADAS）を搭載し、安全性の面でもクラスを超えた内容となっています。

パワートレインは、最高出力100馬力の1リッター直列3気筒ターボ、同160馬力の1.3リッター直列4気筒ターボに加え、インド向けとして初採用となるフルハイブリッド「E-Tech 160」を設定。1.8リッターエンジンに2基のモーターと1.4kWhのバッテリーを組み合わせ、市街地では最大80%をEV走行でまかなう高効率を実現しています。

このフルハイブリッドモデルは発表直後から大きな注目を集め、価格発表前にもかかわらず2026年内の生産分が完売するという異例の人気を記録。現在は受注が一時停止されるほどの状況となっています。

そして、気になる価格は104万9000インド・ルピーから182万9000ルピー、日本円で約180万4300円から約314万5900円に設定されています（2026年4月上旬時点）。5つのグレードが用意されるほか、早期予約ではさらに安価な特別価格も設定されていました。

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この新型ダスターに対しSNSでは、「安くていいな」「この価格で出せるのはすごい」といったコストパフォーマンスを評価する声が多く見られました。

また、「サイズ感いい」「ちょうどいい大きさ」といったボディサイズに関するコメントも目立ちます。

さらに、「日本でも販売して欲しい」「乗ってみたい」「欲しい」といった期待の声も多く寄せられており、国内導入を望むユーザーの関心の高さもうかがえました。

とくに多く見られたのが、価格と装備のバランスに対する驚きの声で、競争の激しいコンパクトSUV市場においても大きな注目を集めていることが分かります。