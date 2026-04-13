外国証券 先物取引高情報まとめ（4月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13657( 11386)
9月限 41( 41)
TOPIX先物 6月限 13556( 13112)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 11839( 5839)
6月限 143782( 143777)
7月限 133( 133)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7604( 6859)
9月限 56( 56)
TOPIX先物 6月限 16760( 16610)
日経225ミニ 5月限 7771( 5771)
6月限 98638( 98633)
7月限 176( 176)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1771( 659)
9月限 61( 61)
TOPIX先物 6月限 478( 478)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 3142( 3142)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2335( 1706)
TOPIX先物 6月限 10847( 3722)
日経225ミニ 5月限 2501( 1)
6月限 3621( 3591)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1144( 914)
TOPIX先物 6月限 8767( 4288)
日経225ミニ 5月限 30( 30)
6月限 7077( 7077)
7月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1111( 1051)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 6月限 4196( 3836)
日経225ミニ 6月限 6659( 6653)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4211( 4090)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 13854( 13448)
日経225ミニ 5月限 4038( 4038)
6月限 55746( 55746)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 951( 424)
TOPIX先物 6月限 1084( 1080)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
6月限 1737( 1737)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 985( 558)
TOPIX先物 6月限 2151( 551)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 107( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 900)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1183( 1183)
日経225ミニ 5月限 13( 13)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13657( 11386)
9月限 41( 41)
TOPIX先物 6月限 13556( 13112)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 11839( 5839)
6月限 143782( 143777)
7月限 133( 133)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7604( 6859)
9月限 56( 56)
TOPIX先物 6月限 16760( 16610)
日経225ミニ 5月限 7771( 5771)
6月限 98638( 98633)
7月限 176( 176)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1771( 659)
9月限 61( 61)
TOPIX先物 6月限 478( 478)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 3142( 3142)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2335( 1706)
TOPIX先物 6月限 10847( 3722)
日経225ミニ 5月限 2501( 1)
6月限 3621( 3591)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1144( 914)
TOPIX先物 6月限 8767( 4288)
日経225ミニ 5月限 30( 30)
6月限 7077( 7077)
7月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1111( 1051)
9月限 25( 25)
TOPIX先物 6月限 4196( 3836)
日経225ミニ 6月限 6659( 6653)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4211( 4090)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 13854( 13448)
日経225ミニ 5月限 4038( 4038)
6月限 55746( 55746)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 951( 424)
TOPIX先物 6月限 1084( 1080)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
6月限 1737( 1737)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 985( 558)
TOPIX先物 6月限 2151( 551)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 107( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 900)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1183( 1183)
日経225ミニ 5月限 13( 13)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース