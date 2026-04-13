　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13657(　 11386)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　41(　　　41)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13556(　 13112)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 11839(　　5839)
　　　　　 　 　 6月限　　　143782(　143777)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 133(　　 133)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7604(　　6859)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　56(　　　56)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16760(　 16610)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　7771(　　5771)
　　　　　 　 　 6月限　　　 98638(　 98633)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 176(　　 176)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1771(　　 659)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 478(　　 478)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3142(　　3142)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2335(　　1706)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10847(　　3722)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2501(　　　 1)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3621(　　3591)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1144(　　 914)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8767(　　4288)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7077(　　7077)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1111(　　1051)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4196(　　3836)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6659(　　6653)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4211(　　4090)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13854(　 13448)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4038(　　4038)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55746(　 55746)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 951(　　 424)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1084(　　1080)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 500(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1737(　　1737)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 985(　　 558)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2151(　　 551)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 107(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 900(　　 900)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1183(　　1183)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース