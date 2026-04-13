歌手の華原朋美さんが2026年4月11日にXを更新し、新幹線の中に息子のリュックを忘れてしまったことを報告。「探して下さい」と呼びかけたものの、結局見つかることはなかった。

「子供の大切なものが沢山入ったリュックです」

華原さんは11日夜、Xに「緊急」とつづり、「東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました」と、乗車した新幹線の情報を提示しつつ、報告。

その上で、「見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい」と呼びかけた。

また、華原さんは紛失したリュックの見た目の情報をつづりつつ、「中にはiPad2台、Switch1.Switch2が入っており、ソフトを入れたジップロックが入っています。私の本名（下河原朋美）の名前が書いてあるお薬が入っています」と説明した。

「子供のためだったら何でもしてあげたいという気持ちから...」

その後、華原さんは12日未明に再びXを更新。「今回の子供の件については、私のミスでもあり子供もも深く反省をしています（原文ママ）」と明かし、「あらゆる手段を使って探しましたが見つかりません。子供と話し合い、今回は諦めることにしました」と報告した。

捜索を呼びかけた理由について華原さんは、「子育てをしていて子供のためだったら何でもしてあげたいという気持ちから皆様へお願いもさせて頂きました」と明かしつつ、一方で「よく考えてみると子供のためにもならずリュックを無くしたことで子供が成長していく為の出来事だと思い、わたくしも深く反省をし、今後の子育てにプラスになる様に精進して参りたいと思います」と思い直すに至ったと報告した。

華原さんは、「ご協力してくださった皆様方へありがとうございました」と感謝していた。