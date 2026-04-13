シソンヌ・長谷川忍、800万円のトヨタ『GRカローラ』購入「（チョコプラ長田みたいに）一括で買えませんから」
お笑いコンビ・シソンヌ・長谷川忍（47）が、13日までに更新されたチョコレートプラネットの長田庄平（45）とパンサーの向井慧（40）のYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。車購入を報告した。
【写真多数】スタイリッシュで速そう…長谷川が購入したトヨタ『GRカローラ』内外装全部見せ＆カラーラインアップ
この日は、長田の“7台目の愛車”であるトヨタ『GRヤリス』の納車のため、ディーラーに向かった2人。動画中盤に長谷川は「ちょっと（気になっていた）『GRカローラ』があるんで見させていただいて…」と見に行くことに。長田からの『買うんですね？』というプレッシャーを受けながら、試乗。エンジンの音を響かせると「めっちゃいい音」と反応し、「いいなぁ」とまんざらでもない様子。
「いま（注文する）ですと、7月くらいの納車になる」とスタッフに言われ「ちょっと先じゃない？」と反応すると、長田が「あっちゅー間よ」と助言。「GR仲間が増えるのうれしい」と買うことを前提に話をする長田に、徐々に長谷川もその気になっていき、いつになく真剣に悩む。見積りでおよそ800万円と試算され、「勝手に決めていいの？家族に何も言ってないのに」と悩む長谷川に、長田は「いいんだよ。1個も言ってってないんだから俺は」と説得。「もう、お前みたいなことしだすじゃん」というと、長田は「自分が稼いだ金なんだから、好きに使っていいんだよ」とけしかける。
その後も、「駐車場が…」「最低地上高が…」と“言い訳”する長谷川に、長田は「買えよ！」と一喝。さらにショールームに入って、見積もりとにらめっこし、「（視聴者）全然買わないっすねって言われて…買います！」と宣言した。「しょうがないか、かっこいいもんな。庄平の『GRヤリス』みてたらほしくなった」「お前が買いすぎなんだよ」と長田に文句もいいつつ、商談に臨み、正式に申し込んだ。
そして、最後のまとめで「私、あなたみたいに一括で買えませんから」と言いつつ、「このチャンネルで納車もやりましょう」とまとめた。
【写真多数】スタイリッシュで速そう…長谷川が購入したトヨタ『GRカローラ』内外装全部見せ＆カラーラインアップ
この日は、長田の“7台目の愛車”であるトヨタ『GRヤリス』の納車のため、ディーラーに向かった2人。動画中盤に長谷川は「ちょっと（気になっていた）『GRカローラ』があるんで見させていただいて…」と見に行くことに。長田からの『買うんですね？』というプレッシャーを受けながら、試乗。エンジンの音を響かせると「めっちゃいい音」と反応し、「いいなぁ」とまんざらでもない様子。
その後も、「駐車場が…」「最低地上高が…」と“言い訳”する長谷川に、長田は「買えよ！」と一喝。さらにショールームに入って、見積もりとにらめっこし、「（視聴者）全然買わないっすねって言われて…買います！」と宣言した。「しょうがないか、かっこいいもんな。庄平の『GRヤリス』みてたらほしくなった」「お前が買いすぎなんだよ」と長田に文句もいいつつ、商談に臨み、正式に申し込んだ。
そして、最後のまとめで「私、あなたみたいに一括で買えませんから」と言いつつ、「このチャンネルで納車もやりましょう」とまとめた。