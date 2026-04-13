浅見れいな、オーバーサイズスーツの“入園式コーデ”で長男＆夫と3ショット「新生活を迎えた皆様、一緒にがんばりましょー！」 2018年に結婚、2児の母
俳優の浅見れいなが12日、自身のインスタグラムを更新。長男の入園式に出席したことを報告し、オーバーサイズのパンツスーツで決めた“入園式コーデ”で撮影した長男＆夫との3ショットを公開した。
【写真】「無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑」長男＆夫との3ショット3ショット披露の浅見れいな ※2枚目
浅見は、夫が長男を抱っこした記念の親子3ショットを添え「息子大丈夫そ？w 無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑」「内弁慶な性格がもろに発動して、ご機嫌斜めで写真もちゃんと撮れず 最終的には引っ張られまくり、服もズルズルに」と、入園式での様子について紹介。
長男に向け「本人のペースでゆっくり慣れて行こう！大丈夫。楽しい事しか待ってないぞ」と温かい声がけを行うとともに、「中々時間がかかりそうですが、母も忍耐を試される4月です。。新生活を迎えた皆様、一緒にがんばりましょー！」と明るくつづった。
浅見は2018年2月に結婚。同年9月に第1子女児、22年10月に第2子男児の出産を報告している。
【写真】「無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑」長男＆夫との3ショット3ショット披露の浅見れいな ※2枚目
浅見は、夫が長男を抱っこした記念の親子3ショットを添え「息子大丈夫そ？w 無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑」「内弁慶な性格がもろに発動して、ご機嫌斜めで写真もちゃんと撮れず 最終的には引っ張られまくり、服もズルズルに」と、入園式での様子について紹介。
長男に向け「本人のペースでゆっくり慣れて行こう！大丈夫。楽しい事しか待ってないぞ」と温かい声がけを行うとともに、「中々時間がかかりそうですが、母も忍耐を試される4月です。。新生活を迎えた皆様、一緒にがんばりましょー！」と明るくつづった。
浅見は2018年2月に結婚。同年9月に第1子女児、22年10月に第2子男児の出産を報告している。