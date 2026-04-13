【杖と剣のウィストリア】天滉平が語る、エルファリアとの約束を胸に進むウィルの決意
2024年に放送され、多くのファンを魅了したTVアニメ『杖と剣のウィストリア』。その新シリーズが、この春ついにスタートする。
落ちこぼれと呼ばれた少年ウィル・セルフォストは、幼なじみの少女・エルフィ（エルファリア・アルヴィス・セルフォルト）との約束を果たすため、数々の困難を乗り越えながら”魔法使いの塔（メルセデス・カウリス）”を目指す。
一振りの剣で、少年は魔法世界を救う英雄になれるのか――。
今回は主人公・ウィル役の天粼滉平に、シーズン2への意気込みや見どころ、収録の裏側について語ってもらった。
【関連画像】天粼滉平さんの撮り下ろし写真と名シーンをチェック
――シーズン1と比べて、アフレコに挑む際の心境に変化はありましたか？
天粼 シーズン1では、ウィルに追いつけ追い越せと、がむしゃらに食らいついていく感覚がありました。でもシーズン2では、彼の心情や内面にフォーカスされるシーンも多くて、「ウィルに寄り添いたい」という気持ちになる瞬間が増えました。
――『ウィストリア』の収録は久しぶりになると思います。事前に何か準備されたことはありましたか？
天粼 原作コミックをもう一度読み直しました。ストーリーの熱さと絵の美しさが本当にすごくて、読んでいるうちにテンションが上がってしまって。「早くアフレコしたい！」という気持ちになりましたね。
――原作コミックを読み直して、新たな発見はありましたか？
天粼 改めて、シーズン1のアニメオリジナル展開のすごさを実感しました。原作担当の大森藤ノ先生が、漫画の情報を補完する形でオリジナル展開を書いてくださっていたのですが、それがどれも本当に素晴らしくて。アニメを見た後にコミックを読み返すと、キャラクターの心情がより深く伝わってくるんです。シーズン2でウィルを演じる上でも、とても参考になりました。
――シーズン2第1話のオリジナルシーンでは、青井聖先生がコンテを担当されているそうですね。
天粼 「あれは自分が描いたんですよ」とおっしゃっていました（笑）。お二人が互いに強いリスペクトを持っているからこそ、こうした素晴らしい作品が生まれるんだと思います。僕たちも良い刺激をいただいているので、逆に演技でお返しできるようなアフレコにしたいですね。
――シーズン2でのウィルの印象はいかがでしたか？
天粼 シーズン1では超人のように見えたウィルですが、まだ一人の少年なんですよね。大きなものを背負いながら苦悩する姿を見て、「やっぱりそうなるよな」と感じる部分もありました。
――そんなウィルを演じる上で、軸として意識していることはありますか？
天粼 エルフィとの約束を絶対に守るという強い想いです。それはどんな状況でも彼の中にあるものなので、常に意識しながら演じています。
――シーズン2で挑戦したことは？
天粼 まさにチャレンジの連続でした。物語冒頭から、これまで塔を目指して努力してきたウィルが挫折しかける瞬間や、”境界祭（テルミナリヤ）”で踏ん張らなければいけない場面が描かれます。そうしたシーンでは彼の気持ちに寄り添いながら、より解像度高く表現できるよう意識しました。
コレットとの掛け合いで感じた”申し訳なさ”とは
――開幕から激しい戦いが展開されるなど、驚きの連続ですね。
天粼 いやー、衝撃的ですよね。原作コミックをご覧になっていた方でも、「ここからこんな展開になるんだ」と感じるような予想外の演出になっているので、驚いてもらえると思います。お話の展開もコントラストがすごく効いていて、盛り上がりのあるシーズン2のスタートになりました。
――アフレコ現場の雰囲気はいかがですか？
天粼 ”至高の五杖（マギア・ヴェンデ）”や”破滅の書（ゴーティア）”をはじめ、シーズン1で登場したキャラクターたちがシーズン2では本格的に関わってきます。キャストが揃った状態での収録はとても士気が高くて、お互いに刺激を受けながら掛け合いができました。収録後には僕が幹事をして食事会も開いたのですが、キャストだけでなく原作の先生方や監督、スタッフの皆さんも参加してくださって。作品の熱量とチームの結束力を強く感じました。
――印象に残っているシーンはありますか？
天粼 ウィルは勉強できるのに、自分に向けられた想いにはすごく鈍いところがあるんです。特にコレットのアプローチがなかなか届かないのが印象的で（笑）。おそらくエルフィのことしか考えていないからだと思うのですが、毎回「コレット、ごめん」と思いながら演じています。シリアスな展開が続く中で、二人のやり取りが少しでも癒しになれば嬉しいですね。
――ほかに注目してほしいキャラクターはいますか？
天粼 実はリアーナが大好きなんです。シーズン1で戦闘後にリンゴを食べるシーンがあるのですが、そのギャップがとても可愛くて印象に残っています。シーズン2でもそんな一面が見られたら嬉しいですね。それから、ウィルとユリウスの関係がどうなっていくのかも気になります。どのキャラクターも魅力的なので、それぞれの活躍に注目していただきたいです。
――映像をご覧になっての感想を教えてください。
天粼 とにかく映像が美しくて驚きました。アクションはもちろん、キャラクターの表情もとても繊細に描かれていて。特にまつ毛の表現が印象的でしたね。スタッフの皆さんの「キャラクターを魅力的に見せたい」というこだわりと愛情が詰まった映像になっています。
――シーズン2のウィルに期待することは？
天粼 「早くエルフィのところへ行ってあげてほしい」と思います（笑）。ファンの皆さんと同じ気持ちで、「ここまで来たのだから、シーズン2ではぜひ会ってほしい」と感じています。どんな困難があっても、ウィルには塔を登りきってほしいですね。僕も全力で演じていきたいと思います。
――最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。
天粼 ドキドキする展開やハラハラする迫力の映像、そして原作ファンやシーズン1をご覧になった方だからこそ楽しめるシーンが詰まっています。ウィルと仲間たちの成長、そしてその先に待つものを、ぜひ見届けてください。
天粼滉平（あまさきこうへい）
10月22日生まれ。アイムエンタープライズ所属。主な出演作はTVアニメ『矢野くんの普通の日々』（矢野剛）、『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』（ヨウキ）、『多聞くん今どっち!?』（石橋ナツキ）、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（山田三郎）ほか。
落ちこぼれと呼ばれた少年ウィル・セルフォストは、幼なじみの少女・エルフィ（エルファリア・アルヴィス・セルフォルト）との約束を果たすため、数々の困難を乗り越えながら”魔法使いの塔（メルセデス・カウリス）”を目指す。
一振りの剣で、少年は魔法世界を救う英雄になれるのか――。
今回は主人公・ウィル役の天粼滉平に、シーズン2への意気込みや見どころ、収録の裏側について語ってもらった。
――シーズン1と比べて、アフレコに挑む際の心境に変化はありましたか？
天粼 シーズン1では、ウィルに追いつけ追い越せと、がむしゃらに食らいついていく感覚がありました。でもシーズン2では、彼の心情や内面にフォーカスされるシーンも多くて、「ウィルに寄り添いたい」という気持ちになる瞬間が増えました。
――『ウィストリア』の収録は久しぶりになると思います。事前に何か準備されたことはありましたか？
天粼 原作コミックをもう一度読み直しました。ストーリーの熱さと絵の美しさが本当にすごくて、読んでいるうちにテンションが上がってしまって。「早くアフレコしたい！」という気持ちになりましたね。
――原作コミックを読み直して、新たな発見はありましたか？
天粼 改めて、シーズン1のアニメオリジナル展開のすごさを実感しました。原作担当の大森藤ノ先生が、漫画の情報を補完する形でオリジナル展開を書いてくださっていたのですが、それがどれも本当に素晴らしくて。アニメを見た後にコミックを読み返すと、キャラクターの心情がより深く伝わってくるんです。シーズン2でウィルを演じる上でも、とても参考になりました。
――シーズン2第1話のオリジナルシーンでは、青井聖先生がコンテを担当されているそうですね。
天粼 「あれは自分が描いたんですよ」とおっしゃっていました（笑）。お二人が互いに強いリスペクトを持っているからこそ、こうした素晴らしい作品が生まれるんだと思います。僕たちも良い刺激をいただいているので、逆に演技でお返しできるようなアフレコにしたいですね。
――シーズン2でのウィルの印象はいかがでしたか？
天粼 シーズン1では超人のように見えたウィルですが、まだ一人の少年なんですよね。大きなものを背負いながら苦悩する姿を見て、「やっぱりそうなるよな」と感じる部分もありました。
――そんなウィルを演じる上で、軸として意識していることはありますか？
天粼 エルフィとの約束を絶対に守るという強い想いです。それはどんな状況でも彼の中にあるものなので、常に意識しながら演じています。
――シーズン2で挑戦したことは？
天粼 まさにチャレンジの連続でした。物語冒頭から、これまで塔を目指して努力してきたウィルが挫折しかける瞬間や、”境界祭（テルミナリヤ）”で踏ん張らなければいけない場面が描かれます。そうしたシーンでは彼の気持ちに寄り添いながら、より解像度高く表現できるよう意識しました。
コレットとの掛け合いで感じた”申し訳なさ”とは
――開幕から激しい戦いが展開されるなど、驚きの連続ですね。
天粼 いやー、衝撃的ですよね。原作コミックをご覧になっていた方でも、「ここからこんな展開になるんだ」と感じるような予想外の演出になっているので、驚いてもらえると思います。お話の展開もコントラストがすごく効いていて、盛り上がりのあるシーズン2のスタートになりました。
――アフレコ現場の雰囲気はいかがですか？
天粼 ”至高の五杖（マギア・ヴェンデ）”や”破滅の書（ゴーティア）”をはじめ、シーズン1で登場したキャラクターたちがシーズン2では本格的に関わってきます。キャストが揃った状態での収録はとても士気が高くて、お互いに刺激を受けながら掛け合いができました。収録後には僕が幹事をして食事会も開いたのですが、キャストだけでなく原作の先生方や監督、スタッフの皆さんも参加してくださって。作品の熱量とチームの結束力を強く感じました。
――印象に残っているシーンはありますか？
天粼 ウィルは勉強できるのに、自分に向けられた想いにはすごく鈍いところがあるんです。特にコレットのアプローチがなかなか届かないのが印象的で（笑）。おそらくエルフィのことしか考えていないからだと思うのですが、毎回「コレット、ごめん」と思いながら演じています。シリアスな展開が続く中で、二人のやり取りが少しでも癒しになれば嬉しいですね。
――ほかに注目してほしいキャラクターはいますか？
天粼 実はリアーナが大好きなんです。シーズン1で戦闘後にリンゴを食べるシーンがあるのですが、そのギャップがとても可愛くて印象に残っています。シーズン2でもそんな一面が見られたら嬉しいですね。それから、ウィルとユリウスの関係がどうなっていくのかも気になります。どのキャラクターも魅力的なので、それぞれの活躍に注目していただきたいです。
――映像をご覧になっての感想を教えてください。
天粼 とにかく映像が美しくて驚きました。アクションはもちろん、キャラクターの表情もとても繊細に描かれていて。特にまつ毛の表現が印象的でしたね。スタッフの皆さんの「キャラクターを魅力的に見せたい」というこだわりと愛情が詰まった映像になっています。
――シーズン2のウィルに期待することは？
天粼 「早くエルフィのところへ行ってあげてほしい」と思います（笑）。ファンの皆さんと同じ気持ちで、「ここまで来たのだから、シーズン2ではぜひ会ってほしい」と感じています。どんな困難があっても、ウィルには塔を登りきってほしいですね。僕も全力で演じていきたいと思います。
――最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。
天粼 ドキドキする展開やハラハラする迫力の映像、そして原作ファンやシーズン1をご覧になった方だからこそ楽しめるシーンが詰まっています。ウィルと仲間たちの成長、そしてその先に待つものを、ぜひ見届けてください。
天粼滉平（あまさきこうへい）
10月22日生まれ。アイムエンタープライズ所属。主な出演作はTVアニメ『矢野くんの普通の日々』（矢野剛）、『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』（ヨウキ）、『多聞くん今どっち!?』（石橋ナツキ）、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（山田三郎）ほか。
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