横浜流星と広瀬すずのW主演映画『汝、星のごとく』の公開日が10月9日に決定。あわせと予告編とティザービジュアルが公開された。

参考：横浜流星と広瀬すずが制服姿で自転車の二人乗り 『汝、星のごとく』場面写真公開

安達奈緒子が脚本を手がけ、藤井道人が監督を務めた本作は、第20回本屋大賞を受賞した、シリーズ累計発行部数100万部を超える凪良ゆうの同名小説が原作のラブストーリー。物語の舞台は、風光明媚な瀬戸内のとある島。京都から島に転校してきた男子高生・青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ母親と暮らす女子高生・井上暁海（広瀬すず）が出会い恋に落ちるも、それぞれの抱える運命に翻弄され、選択に迫られる15年間が描かれる。

公開されたのは予告編では、櫂（横浜流星）と暁海（広瀬すず）が出会い、お互いに複雑な家庭事情を抱えながらも惹かれ合う姿が映し出されている。夢を追いかけ島を飛び出す櫂と、島に残り家族を支える暁海の対照的な生活。物理的な距離と共に心の距離も遠ざかる2人がどのような“選択”をしていくのか。そして、2人の涙に隠された理由とは。

また、ティザービジュアルでは、ベッドに横たわりながら笑顔で見つめ合う櫂と暁海の姿が。幸せに満ちた姿が写し出される反面、キャッチコピーには「この恋は、あまりに苦しい。」の文字が添えられている。（文＝リアルサウンド編集部）