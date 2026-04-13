水辺の利用が増えるGWを前に、北陸地方整備局が信濃川沿いなどで安全点検を行いました。



13日朝、新潟市中央区のやすらぎ堤では北陸地方整備局信濃川下流河川事務所の職員ら33人が川沿いを歩き、人がはまるような穴や転倒・転落の危険がある箇所はないかなどを目視で確認しました。



安全点検は、川や海岸の利用者が増えるGWを前に毎年行っているもので、13日の点検ではやすらぎ堤で注意や修復が必要な箇所が15件確認されました。



■信濃川下流河川事務所 栗林孝典所長

「遊歩道の一部にめくれが生じていた。こういった箇所については関係者と連携して、GWまでに速やかに補修をやっていきたい。」



安全点検はこのほか、関屋浜や関屋分水路・三条市の信濃川沿いなどでも行われています。