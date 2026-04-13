なぜ中日は今季2度目の同一カード3連敗を食らったのか…首位阪神に7.5差 背景に浮上する「高橋宏斗の状態」「つながらない打線」緊急トレード敢行も
井上監督がいかにチームを立て直していくか（C）産経新聞社
今季2度目の同一カード3連敗
中日は4月12日に行われた阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に0−3の完封負け。開幕14試合にして、開幕カードの広島3連戦に続き、今季2度目の同一カード3連敗、借金8と苦しい戦いが続いている。
【動画】中日打線は左腕、高橋遥人に完封勝利を献上した
先発は右のエース、高橋宏斗。初回を三者凡退に切り抜け、2回、3回はいずれも先頭打者を出しながらも無失点に抑えていた高橋が阪神打線につかまったのは5回だ。
先頭の前川右京にストレートを捉えられ、右安打とされると続く伏見寅威は空振り三振、高橋遥人に犠打を決められ、二死一塁。さらに1番の近本光司には四球を与えてしまい、二死一、二塁のピンチを招く。
そして2番の中野拓夢に初球のカットボールを捉えられ、先制点を与える。
尚も二死二、三塁からカード2戦目にホームランを放つなど、絶好調の森下翔太に初球の直球を中前にはじき返されて2点を失った。
5回6安打3失点で今季2敗目。またこの試合では5四球と、リズムの悪さも目立った。右のエースと期待する右腕が波に乗れないこともチームを苦しくしている。
一方、打線も左腕、高橋遥人を攻略できず。初回一死二塁の形を作るも3番のミゲル・サノー、4番の細川成也の中軸がツーシームで連続三振に打ち取られると、緩急のつけたピッチングに翻弄され、散発5安打無失点と、打線もつながらず。左腕に今季2度目となる完封勝利を献上してしまった。
この3連戦では初戦は先発の柳裕也が好投したものの9回から登場した松山晋也が4失点と誤算。2戦目は空中戦となる中、阪神は森下の6号ソロ、佐藤輝明の2打席連続弾と圧巻の集中力に押し切られた。
そして迎えた3戦目では投手戦となることが予想された中、5回の3失点は不用意な四球も影響、適時打は初球を打たれるなど、バッテリーで丁寧にいきたかったところでもある。
中日は12日に中継ぎの立て直しを目的に日本ハムから杉浦稔大を金銭トレードで獲得したことを発表した。当然チームも必死に整備に励むが、この敗戦で首位阪神に7.5差、借金はワーストの「8」までふくらんでいる。
開幕から5カードを消化。故障者が多く出ていることも懸念材料。何より変わらず声援を送ってくれるファンのためにも少しずつでも前に進むしかない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]