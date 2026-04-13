なぜ中日は今季2度目の同一カード3連敗を食らったのか…首位阪神に7.5差　背景に浮上する「高橋宏斗の状態」「つながらない打線」緊急トレード敢行も

井上監督がいかにチームを立て直していくか（C）産経新聞社

今季2度目の同一カード3連敗

中日は4月12日に行われた阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に0−3の完封負け。開幕14試合にして、開幕カードの広島3連戦に続き、今季2度目の同一カード3連敗、借金8と苦しい戦いが続いている。

【動画】中日打線は左腕、高橋遥人に完封勝利を献上した

先発は右のエース、高橋宏斗。初回を三者凡退に切り抜け、2回、3回はいずれも先頭打者を出しながらも無失点に抑えていた高橋が阪神打線につかまったのは5回だ。

先頭の前川右京にストレートを捉えられ、右安打とされると続く伏見寅威は空振り三振、高橋遥人に犠打を決められ、二死一塁。さらに1番の近本光司には四球を与えてしまい、二死一、二塁のピンチを招く。

そして2番の中野拓夢に初球のカットボールを捉えられ、先制点を与える。

尚も二死二、三塁からカード2戦目にホームランを放つなど、絶好調の森下翔太に初球の直球を中前にはじき返されて2点を失った。

5回6安打3失点で今季2敗目。またこの試合では5四球と、リズムの悪さも目立った。右のエースと期待する右腕が波に乗れないこともチームを苦しくしている。