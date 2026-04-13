秋元真夏“沙也香”、浅香航大“哲也”に接近… 13日放送『産まない女はダメですか？』第3話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第3話が13日放送される。
【場面写真】路上で…よからぬ雰囲気を漂わせる秋元真夏＆浅香航大
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第3話では、アサの妊娠を知り、出産を迫る哲也。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出してビジネスホテルへ避難する。一方で、哲也を狙う沙也香（秋元真夏）も不穏な動きを見せ始める。夫婦の絆が不安定な中、追い打ちをかけるように母・愛子（西田尚美）から残酷な言葉をかけられ我慢の限界に達したアサはどんな行動に及ぶのか。
【場面写真】路上で…よからぬ雰囲気を漂わせる秋元真夏＆浅香航大
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第3話では、アサの妊娠を知り、出産を迫る哲也。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出してビジネスホテルへ避難する。一方で、哲也を狙う沙也香（秋元真夏）も不穏な動きを見せ始める。夫婦の絆が不安定な中、追い打ちをかけるように母・愛子（西田尚美）から残酷な言葉をかけられ我慢の限界に達したアサはどんな行動に及ぶのか。