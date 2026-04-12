俳優の高橋文哉（25）が12日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。自身の名前の由来となった有名芸能人を明かした。

MCの「EXIT」兼近大樹と俳優の満島真之介から「ふみきゅん」と呼ばれた高橋。兼近から「何て呼ばれてますか？みんなからは」と聞かれ「何でもあります。ふみきゅんはでも、あんまりない」と答えたが、「1人だけ“文哉きゅん”って呼ぶ人が。勝地涼さん。ふみきゅんか文哉きゅんって呼びます」と語った。

また「高橋って呼ばれることほとんどなくなりましたね。文哉が先行することが多いですね」と言うと、満島は「藤井フミヤさんか、高橋文哉くんだもんね」と、歌手の藤井フミヤの名を出した。

すると高橋は「それはうれしいですね。お母さんが藤井フミヤさんの名前から取ったんで」と言い、驚く満島と兼近に「藤井フミヤさんの“ふみや”からインスピレーション受けたって言ってました」と明かした。

高橋は2019年、テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーゼロワン」での飛電或人／仮面ライダーゼロワン役で主演を務め、俳優デビュー。2024年には「交換ウソ日記」で日本アカデミー賞 新人俳優賞受賞、2025年のNHK朝ドラ「あんぱん」では辛島健太郎 役を演じた。