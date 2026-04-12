キュアアルカナ・シャドウの秘密！名乗り紹介 『名探偵プリキュア！』次回予告＆あらすじ解禁
大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話が、ABCテレビ・テレビ朝日系で本日12日に放送された。人気キャラクター・森亜るるかが変身した敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が登場した。放送後に次回予告＆あらすじも解禁となった。
【動画】気になる！キュアアルカナ・シャドウの秘密 公開された次回予告映像
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
そして今回、キュアアルカナ・シャドウがついに変身。変身シーンでは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」と名乗りもあり、キュアアンサーとキュアミスティックと戦闘した。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっている。
19日放送の第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」は、キュアアルカナ・シャドウの情報を集めるため、調査に向かうあんなたち。一方るるかは、マコトジュエルのやどったミサンガを手に入れるため、店員に変装して持ち主のいるCDショップに潜り込む。
【動画】気になる！キュアアルカナ・シャドウの秘密 公開された次回予告映像
キュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シャドウさんデザインが好みすぎます」「キュアアルカナ・シャドウさん、現状お出しされてるビジュアルの段階で全てが強過ぎる」「キュアアルカナ・シャドウちゃん嫌いなオタクいないと思います」などと反応。Ｘでは「キュアアルカナ・シャドウ」単独でトレンド入りした。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっている。
19日放送の第12話「キュアアルカナ・シャドウの秘密」は、キュアアルカナ・シャドウの情報を集めるため、調査に向かうあんなたち。一方るるかは、マコトジュエルのやどったミサンガを手に入れるため、店員に変装して持ち主のいるCDショップに潜り込む。
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