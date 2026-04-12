中島裕翔（32）と新木優子（32）が11日、それぞれの所属事務所の公式サイトなどを通じ、結婚することを発表した。18年の連続ドラマ「SUITS／スーツ」などで共演歴があり、交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。関係者によると、新木は妊娠はしておらず、今後も活動を続けるという。

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中島はファンクラブや公式サイトで結婚を報告。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と伝えた。「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます」としている。

新木も所属事務所の公式サイトを通じて報告。「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と伝えた。

同じ93年生まれで同学年コンビの2人は、17年公開のラブストーリー映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。リーガルドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（フジテレビ系、18、20年）では、次第に引かれ合っていく弁護士、パラリーガル役で共演。お似合いぶりから、中島ファンの間でも「ゆとゆこ」として親しまれた。

この日は縁起が良いとされる「一粒万倍日」。一粒のもみが万倍に実るという意味を持つ吉日であることで知られる。

中島は昨年8月に約18年活動した「Hey！Say！JUMP」を卒業。以降は役者業に専念し、WOWOW「シリウスの反証」で卒業後ドラマ初主演した。6月26日から、舞台「セールスマンの死」への出演が控えている。

新木は、映画「キングダム 大将軍の帰還」（24年公開）「ほどなく、お別れです」（26年公開）、日本テレビ系「良いこと悪いこと」など、話題作への出演が続いている。

◆中島裕翔（なかじま・ゆうと）1993年（平5）8月10日、東京都生まれ。04年事務所入り。Hey！ Say！ JUMPとして07年「Ultra Music Power」でCDデビュー。25年8月、グループ卒業。俳優としては14年「水球ヤンキース」でドラマ初主演。16年「ピンクとグレー」で映画初主演。19年「WILD」で舞台初主演。ファッション誌のレギュラーモデルを長年務め、ベストジーニストの殿堂入りも果たしている。血液型A。