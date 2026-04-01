セリエA 25/26の第32節 トリノとベローナの試合が、4月11日22:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはアブドゥ・ハールイ（MF）、キーロン・ボウイ（FW）、ラフィク・ベルガリ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。トリノのマルクス・ペデルセン（DF）のアシストからジョバンニ・シメオネ（FW）がゴールを決めてトリノが先制。

しかし、38分ベローナが同点に追いつく。ロレンツォ・モンティポ（GK）のアシストからキーロン・ボウイ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

50分トリノが逆転。ラファエル・オブラドール（DF）のアシストからチェザーレ・カザデイ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。トリノが2-1で勝利した。

なお、トリノは25分にアルディアン・イスマイリ（DF）に、またベローナは26分にandrias edmundsson（MF）、46分にマルティン・フリーゼ（MF）、65分にダニエル・オイゴケ（DF）、90+5分にニコラ・バレンティーニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 00:30:37 更新