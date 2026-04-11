神戸、負傷交代したGK前川黛也とDFトゥーレルの状態を報告「両選手とも意識はあり、命に別状はありません」

神戸、負傷交代したGK前川黛也とDFトゥーレルの状態を報告「両選手とも意識はあり、命に別状はありません」