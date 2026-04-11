◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人の山瀬慎之助（２４）が「８番・捕手」で先発出場し、第１打席でプロ１号を放った。

０―２の３回先頭。ヤクルト先発・山野の２球目１４６キロ直球を左翼席へ運んだ。プロ７年目、計３３打席目で待望の１号。一塁ベースを蹴ったところで両手をたたき、雄たけびを上げ「打ったのは真っすぐです。甘いボールを完璧にとらえることができました。勝てるように守備でも頑張ります」とコメントした。

球界トップ級の強肩を誇る７年目。今季はオープン戦で打率３割と打力もアピールし、岸田、大城とともに開幕１軍を勝ち取った。２日の中日戦（バンテリンドーム）以来、今季２度目のスタメンマスクで結果を残した。

◆山瀬 慎之助（やませ・しんのすけ）２００１年５月４日、石川・かほく市生まれ。２４歳。小学２年時に野球を始め、宇ノ気中３年時に全国中学軟式大会優勝。星稜では１年秋から背番号２。３年夏に甲子園で準優勝し、Ｕ―１８日本代表入り。１９年ドラフト５位で巨人入団。１７７センチ、８９キロ。右投右打。