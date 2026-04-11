―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 ゲームウィズ <6552>

26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は2億0200万円の黒字(前年同期は2億1900万円の赤字)に浮上し、通期計画の5000万円(中央値)に対する進捗率は404.0％に達し、5年平均の122.7％も上回った。



★No.3 エクスＭ <4394>

26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比56.8％増の5800万円に拡大し、12-5月期(上期)計画の8300万円に対する進捗率は69.9％に達し、5年平均の52.2％も上回った。



★No.6 アドヴァンＧ <7463>

26年3月期の連結営業利益は前の期比29.1％減の22.3億円になったが、27年3月期は前期比25.4％増の28億円に伸びる見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6552> ゲームウィズ 東Ｓ +53.18 4/ 8 3Q 黒転

<3035> ＫＴＫ 東Ｓ +13.51 4/ 3 上期 38.53

<4394> エクスＭ 東Ｇ +10.22 4/ 3 1Q 56.76

<9253> スローガン 東Ｇ +4.85 4/ 7 本決算 6.45

<2408> ＫＧ情報 東Ｓ +4.66 4/ 6 1Q 41.76



<7463> アドヴァンＧ 東Ｓ +3.81 4/ 6 本決算 －

<2686> ジーフット 東Ｓ +3.48 4/ 8 本決算 －

<9558> ジャパニアス 東Ｇ +3.23 4/ 6 1Q 10.68

<9720> グランド 東Ｓ +2.76 4/ 8 1Q 19.25

<3490> アズ企画設計 東Ｓ +2.46 4/ 9 本決算 81.62



<9560> プログリット 東Ｇ +2.45 4/ 9 上期 -12.08

<2789> カルラ 東Ｓ +0.65 4/ 6 本決算 -3.34

<7975> リヒトラブ 東Ｓ +0.51 4/ 3 本決算 119.30

<2341> アルバイトＴ 東Ｓ +0.47 4/ 9 本決算 63.91

<3353> メディ一光Ｇ 東Ｓ +0.38 4/ 6 本決算 -0.48



<1997> 暁飯島工業 東Ｓ +0.12 4/ 3 上期 51.64



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース