―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ゲームウィズ <6552>
　26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は2億0200万円の黒字(前年同期は2億1900万円の赤字)に浮上し、通期計画の5000万円(中央値)に対する進捗率は404.0％に達し、5年平均の122.7％も上回った。

★No.3　エクスＭ <4394>
　26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比56.8％増の5800万円に拡大し、12-5月期(上期)計画の8300万円に対する進捗率は69.9％に達し、5年平均の52.2％も上回った。

★No.6　アドヴァンＧ <7463>
　26年3月期の連結営業利益は前の期比29.1％減の22.3億円になったが、27年3月期は前期比25.4％増の28億円に伸びる見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6552> ゲームウィズ 　東Ｓ 　 +53.18 　　4/ 8　　　3Q　　　　黒転
<3035> ＫＴＫ 　　　　東Ｓ 　 +13.51 　　4/ 3　　上期　　　 38.53
<4394> エクスＭ 　　　東Ｇ 　 +10.22 　　4/ 3　　　1Q　　　 56.76
<9253> スローガン 　　東Ｇ　　 +4.85 　　4/ 7　本決算　　　　6.45
<2408> ＫＧ情報 　　　東Ｓ　　 +4.66 　　4/ 6　　　1Q　　　 41.76

<7463> アドヴァンＧ 　東Ｓ　　 +3.81 　　4/ 6　本決算　　　　　－
<2686> ジーフット 　　東Ｓ　　 +3.48 　　4/ 8　本決算　　　　　－
<9558> ジャパニアス 　東Ｇ　　 +3.23 　　4/ 6　　　1Q　　　 10.68
<9720> グランド 　　　東Ｓ　　 +2.76 　　4/ 8　　　1Q　　　 19.25
<3490> アズ企画設計 　東Ｓ　　 +2.46 　　4/ 9　本決算　　　 81.62

<9560> プログリット 　東Ｇ　　 +2.45 　　4/ 9　　上期　　　-12.08
<2789> カルラ 　　　　東Ｓ　　 +0.65 　　4/ 6　本決算　　　 -3.34
<7975> リヒトラブ 　　東Ｓ　　 +0.51 　　4/ 3　本決算　　　119.30
<2341> アルバイトＴ 　東Ｓ　　 +0.47 　　4/ 9　本決算　　　 63.91
<3353> メディ一光Ｇ 　東Ｓ　　 +0.38 　　4/ 6　本決算　　　 -0.48

<1997> 暁飯島工業 　　東Ｓ　　 +0.12 　　4/ 3　　上期　　　 51.64

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース