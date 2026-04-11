アイドルグループ「Ｓｏｐｈｉà ｌａ ｍｏｄｅ」（ソフィアラモード）の南みゆかが１１日、都内で２作目の写真集「ａ ｌａ ｍｏｄｅ」（小学館刊、税込３９６０円）の発売記念イベントを行った。

イベント前に実物を手に取り「まだ実感がないけど、自分でも良い感じの写真集になったな」と納得の表情。「メンバーに会ったときに電子版を見せたら盛り上がってくれた」と反響も明かした。

ロケはインドネシアのバリ島で実施。「馬に乗った。（撮影の時は）私と馬の２人きり。海の近くで、本当に死ぬかと思ったけど、それもいい思い出」と懐かしんだ。

２月から都内を活動拠点にするグループに所属。３月に上京もしたが「慣れなくてさみしい。家の隅っこで過ごしている。毎日お母さんと電話している。家から出ない」と告白。得意な家事を聞かれると「コロコロです。まだ掃除機が届いていないので、コロコロは毎日やってる」と笑った。

昨年１０月に２０歳の誕生日を迎えた。今回の撮影では「おちゃらけキャラなので、はっちゃけている姿が自分に近い。でも２０歳になったので、大人っぽい写り方をしたい」と意識。鏡に向き合い練習し、自慢の胸元、ヒップ、ウエストを存分に出した１冊。「恥ずかしかった。ドキドキしたけど、大人になってると思ってもらえたら」と照れ笑い。３作目の願望を聞かれると「これ以上出せるものはないくらい頑張った。そのときはまた考えたい」と話した。

芸能活動は５年目を迎える。その大半をしめるグラビア活動に「初期の私を見ると、顔も身体も幼かった。見た目だけじゃなくて、中身も余裕のある女性を目指していきたい」と意欲。今後の活動については「アイドルとグラビアが好きなので、続けていきたい。演技のお仕事も頑張っていきたい。（憧れの）田中美久さんは演技でも色々な役をやられている。（私は）かわいいヒロインをやりたい」と語っていた。