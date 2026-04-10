台風４号が発生しました。気象庁によりますと、１０日午前３時、太平洋上にある熱帯低気圧が台風４号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

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中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

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▼２４時間後の１１日午前３時には、中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

▼４８時間後の１２日午前３時には「強い」台風になる見込みです。中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。また、風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

▼７２時間後の１３日午前３時にはマリアナ諸島周辺に達し、「非常に強い」台風になる見込みです。中心の気圧は９４５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。