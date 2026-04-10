―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<2341> アルバイトＴ 　東Ｓ　　 +5.69 　　4/ 9　本決算　　　 63.91
<9560> プログリット 　東Ｇ　　 +1.47 　　4/ 9　　上期　　　-12.08
<2669> カネ美食品 　　東Ｓ　　 +1.30 　　4/ 9　本決算　　　 14.66
<3490> アズ企画設計 　東Ｓ　　 +0.58 　　4/ 9　本決算　　　 81.62

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース