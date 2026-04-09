4月10日 注目決算 注目度S：川崎地質、A：竹内製作所 ほか
4月10日 注目決算 注目度S：川崎地質、A：竹内製作所 ほか
【注目度S級】
☆川崎地質（4673） 1Q サービス
Focus：大型案件の利益前倒しによる上方修正を発表。30期ぶり最高益更新への進捗に注目
【注目度A級】
◎竹内製作所（6432） 本決算 機械
Focus：欧米での小型建機需要と在庫調整の状況が焦点。為替影響を除いた実力値を見極め
◎安川電機（6506） 本決算 電気機器
Focus：トランプ関税影響で下方修正済み。設備投資需要の底打ち時期と中国市場の回復が鍵
◎ジンズHD（3046） 2Q 小売業
Focus：38カ月連続の月次プラス成長と好調。高単価商品の寄与による利益率の改善を注視
◎リンガーハット（8200） 本決算 サービス
Focus：価格改定による採算改善と客数維持の両立が焦点。不採算店整理後の収益力回復に期待
【注目度B級】
○コシダカHD（2157） 2Q サービス
【4月10日発表予定 81社】
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。