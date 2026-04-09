4月10日 注目決算　注目度S：川崎地質、A：竹内製作所 ほか

【注目度S級】

☆川崎地質（4673） 1Q サービス

Focus：大型案件の利益前倒しによる上方修正を発表。30期ぶり最高益更新への進捗に注目

【注目度A級】

◎竹内製作所（6432） 本決算 機械

Focus：欧米での小型建機需要と在庫調整の状況が焦点。為替影響を除いた実力値を見極め

◎安川電機（6506） 本決算 電気機器

Focus：トランプ関税影響で下方修正済み。設備投資需要の底打ち時期と中国市場の回復が鍵

◎ジンズHD（3046） 2Q 小売業

Focus：38カ月連続の月次プラス成長と好調。高単価商品の寄与による利益率の改善を注視

◎リンガーハット（8200） 本決算 サービス

Focus：価格改定による採算改善と客数維持の両立が焦点。不採算店整理後の収益力回復に期待

【注目度B級】

○コシダカHD（2157） 2Q サービス

【4月10日発表予定 81社】

発表予定 発表予定 シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）サービス アスリナ（3647）サービス ハローズ（2742）小売業 メディア工房（3815）サービス 北雄ラッキー（2747）小売業 サイプレス・HD（428A）サービス セイヒョー（2872）食品 モビルス（4370）サービス ジェーグループHD（3063）サービス 明光ネットワークジャパン（4668）サービス エストラスト（3280）不動産 アルファ（4760）サービス アレンザHD（3546）小売業 ＦＩＸＥＲ（5129）サービス スタジオアタオ（3550）小売業 技研製作所（6289）機械 ＴＳＩHD（3608）繊維 アドテックプラズマテクノロジー（6668）電気機器 テクミラHD（3627）サービス エッチ・ケー・エス（7219）自動車 京進（4735）サービス アイドマ・HD（7373）サービス トーヨーアサノ（5271）窯業 良品計画（7453）小売業 ダイケン（5900）非鉄金属製品 ヒマラヤ（7514）小売業 マルゼン（5982）非鉄金属製品 進和（7607）商社 竹内製作所（6432）機械 ヤマトインターナショナル（8127）商社 安川電機（6506）電気機器 バリュエンスHD（9270）商社 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（6555）サービス 白鳩（3192）小売業 エコートレーディング（7427）商社 ニッケ（3201）繊維 ジーイエット（7603）小売業 大阪有機化学工業（4187）化学 ハイデイ日高（7611）サービス 川口化学工業（4361）化学 中本パックス（7811）その他製造 川崎地質（4673）サービス ヨンドシーHD（8008）小売業 北興化学工業（4992）化学 タカキュー（8166）小売業 ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯ HD（5341）窯業 チヨダ（8185）小売業 ＯＳＧ（6136）機械 リンガーハット（8200）サービス オンデック（7360）サービス 大和（8247）小売業 ティムコ（7501）商社 井筒屋（8260）小売業 丸八倉庫（9313）倉庫 和田興産（8931）不動産 協和コンサルタンツ（9647）サービス 関通HD（9326）倉庫 Ｃｏｃｏｌｉｖｅ（137A）サービス ジュンテンドー（9835）小売業 タマホーム（1419）建設 ベルク（9974）小売業 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769）小売業 大黒天物産（2791）小売業 ＳＵＭＩＮＯＥ（3501）繊維 シイエヌエス（4076）サービス 東海ソフト（4430）サービス Ｓａｎｓａｎ（4443）サービス ダイト（4577）医薬品 前沢工業（6489）機械 小津産業（7487）商社 ダイコー通産（7673）商社 インターアクション（7725）精密機器 毎日コムネット（8908）不動産 ビーウィズ（9216）サービス コシダカHD（2157）サービス 地域新聞社（2164）サービス ワッツ（2735）小売業 ホームポジション（2999）不動産 ジンズHD（3046）小売業 ビックカメラ（3048）小売業 ほぼ日（3560）小売業

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。