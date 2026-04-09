イランがホルムズ海峡の「再封鎖」を表明したことを受け、日本の海運会社や石油元売り会社が警戒を強めている。

トランプ米大統領が「通航料」の徴収を米国とイランの共同事業とする案を検討していると報じられており、「実現すれば異常事態だ」（海運関係者）と批判の声が上がる。

日本船主協会によると、平時のホルムズ海峡は各国の船舶が１日あたり１２０〜１４０隻通過していた。ホルムズ海峡以西のペルシャ湾内では現在、日本関係船舶４２隻が停泊している。３日以降、湾外に出た日本関係船舶は商船三井関係の３隻だけだ。海運関係者は「米国とイランが一時的に停戦合意しても、通航には国同士や荷主との多岐にわたる調整が必要で、トントン拍子に進むとは思っていない」と指摘する。

イランが米国との停戦期間中、石油タンカーから１バレルあたり１ドルの通航料徴収を検討しているとも報じられた。財務省の貿易統計によると、２０２５年に輸入した原油は１日あたり約２３６万バレルで、ホルムズ海峡経由は９割超の約２２０万バレルに上る。仮に１バレルにつき１ドルの通航料がかかるとすると、１日あたり３億円超の支払いが必要となる。

野村総合研究所の木内登英氏は、原油価格を１バレル＝１００ドルと仮定した場合、通航料の支払いで国内のガソリン価格が１円程度値上がりすると試算する。

日本政府や石油関連企業は代替ルートによる原油調達を急いでいる。政府は約２３０日分の石油備蓄も活用し、年明けまでの調達のメドが立ったとしているが、日本の輸入原油の９割超が中東産で大半がホルムズ海峡を通過していたため、全量を代替の調達先でまかなうのは困難だ。

中東産の原油タンカーは約２０日で日本に到着していたが、代替となる北米・南米産の一部は喜望峰経由となる。輸送に約５０日を要し、コストがかさむことになる。