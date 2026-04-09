お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が9日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。食料品の消費税ゼロなどについて検討する「国民会議」の内容に不満を漏らした。

番組は、7日に行われた社会保障国民会議について取り上げた。実務者会議ではレジメーカー5社へのヒアリングが行われ、消費税率変更に伴うシステムの改修に1年程度必要とする意見が出たことや、システムエンジニアの不足を懸念する声があったことを伝えた。

山里は会議の進展について「素直に、まだそこなんだっていう。“レジどうするか問題”のヒアリングしてる状態。いつもこれだけを理由に消費税減税の話が進まないってなると、にわかに本当にそれだけなの？と」とあきれた様子。「選挙の時に（公約として）言っちゃったからやらなきゃいけないけど、実はやらない方がいいと思ってるんだよなっていうことの隠れみのにレジを使ってるんじゃないか？って思ってしまうぐらい、他の説明があまりにもなくて」と疑問を示した。

また「もし仮に消費税減税することがメリットがないってなるんだったら、やらない代わりの対価として、社会保険料にすると家計に対してこれぐらいのメリットがあるのか数字を出すことってものすごい簡単なことなのに」と語り、「数字を出して『明確にこうすることで手取りが増えます』『その方向に動きます』って言ってくれればいいのに、いつまでたってもレジがレジがって言われると、あんまり信用ができない感じですね」と憤った。