俳優・柳楽優弥（36）の妻で俳優の豊田エリー（37）が、最新のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】夫・柳楽優弥との貴重な2ショットや15歳長女の姿

豊田は2010年1月、21歳の時に当時19歳だった柳楽と結婚。同じ年の10月には第1子となる長女が誕生していた。Instagramでは家族との日常を発信しており、結婚記念日と自身の誕生日を祝った際の貴重な夫婦ショットや、「エリーさんかと思いました！」「すっかりレディーになりましたね！」などと話題になった15歳の長女の姿なども公開してきた。

エプロン姿のプライベートショットに反響

2026年4月7日には、エプロン姿で味噌を作るプライベートショットも披露。「今年も、家族でお味噌作り教室へ。コロナ禍に“発酵食品”を意識して取りはじめてから早6年。冬から春の間にお味噌を仕込んで、秋にそれを食べはじめるという1年のサイクルがとてもよき」とつづっている。

豊田の投稿には「家族でお味噌作り、とてもステキですね」「エリーちゃんの笑顔を見るたび癒やされてます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）