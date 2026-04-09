©ABCテレビ

畑芽育＆志田未来がW主演を務める4月12日(日)スタートの新ドラマ『エラー』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）の初回放送に先立ち、主演の畑芽育＆志田未来をはじめ、藤井流星、榊原郁恵（※「さかき」は木へんに神が正しい表記）、岡田義徳、栗山千明が制作発表会見に登壇した。

ドラマ『エラー』は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・大迫未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語。本来なら心を通わせるはずのない二人が、罪と友情の狭間で揺れ動く姿を描いたヒューマンサスペンスだ。

©ABCテレビ

畑は、自身が演じた中田ユメを「無意識に人をイラッとさせてしまう天才。『この子はきっと生きづらいだろうな』と感じたけれど、だからこそ人間臭いとも思いました。視聴者の皆さんも、ユメに対してもどかしさを感じてもキライになれない部分があるんじゃないでしょうか。演じたことのない役柄なので、新しい一面を見せることができそう」と語ると、志田は演じた大迫未央を「内心ではイライラしていても、それを表に出すことができない女の子。でも、ユメと出会い、ユメの前だけでは本音が出せるようになる。そんな二人の関係性が今後どうなるのかにも注目していただきたいです」と述べた。

©ABCテレビ

ドラマ初共演となる主演の二人。畑が「はじめまして」のキャストやスタッフと仲良くなるために「プロフィール帳」を配布したところ、志田が「自分で天才かもと思うところは？」という欄に、「長いセリフを言えた時（誰も褒めてくれない）(自分で褒めるしかない）」とツッコミまで入れて戻してくれたことを明かしてくれた。

©ABCテレビ

また、二人は連絡先を交換後、畑が志田に行きつけのエステサロンを紹介。偶然そのサロンで出くわし「受付のお姉さんに、“4月からドラマ『エラー』見ますね”と言われて、番宣もバッチリでした」と仲良しぶりを披露すると、亡くなってしまう未央の母・大迫美郷を演じた榊原郁恵は、「この二人と共演できると思ってこのお仕事を受けたのに、あまり絡みもなく私の撮影が終わってしまって。仲よくなった二人が羨ましい」と残念がると、ユメの恋人・佐久間健司を演じた藤井流星は、「主演の二人は、雰囲気もサイズ感も一緒なんですよ」と言って笑いを誘った。

©ABCテレビ©ABCテレビ

そんな榊原は未央の母・大迫美郷を「なぜ彼女が自ら命を絶とうと思ったのかをみんなが探ります。何が本当なのか、その理由を美郷自身も分からないのではと思えるところがこの役の面白いところだと思っています」と評すると、藤井は、「佐久間は、ダメなところもありますが、愛すべき人。秘密を抱えた人物ですが、どんな秘密かは楽しみにしていてください」と期待を高めた。

©ABCテレビ©ABCテレビ

また、美郷の転落死事件を担当する遠藤刑事を演じる岡田義徳は、「“間違う”ことを忌み嫌う人物。自分の過去の経験から未央に寄り添うか、突き放すか葛藤します」。再婚後の家庭を優先し、娘のユメと最悪の関係になった母・中田千尋を演じる栗山千明は、「キャリアを積み上げ、自分のルールを固く持っている強い女性。それらが崩れるのを恐れて、ユメとも上手く関係を築けずにいます」と自身の役柄を語った。

新ドラマ『エラー』は、人の過ちをどこまで赦(ゆる)せるかが見所の1つ。それにちなみ、「世間は気にしてないみたいだけれど、自分はどうしてもゆるせない」お題を出し合うチーム対抗のゲームコーナも設けられ、藤井が「毎日パジャマを着替えないのはゆるせない。ツアーに行くときは、パジャマでキャリーがパンパンになる」と力説してコーナーを盛り上げました。勝利した「チーム未央」リーダーの志田は、「登壇キャストに何でもゆるしてもらえる権利」を獲得。「セリフを間違えたとき現場がシンとするから、『大丈夫だよ！』と励ましてほしい」とリクエスト。

©ABCテレビ

最後は畑が、「一足先に第1話を観せていただきましたが、自分の想像を超えていました。はじめてのGP帯主演作が『エラー』でよかった、新境地をお見せできる素敵な作品になったと思っています。これからの物語で、視聴者の皆さんもゆさぶられたり、もどかしさを感じたり、いろいろな感情に触れると思います。それも含めて、『エラー』が新しいジャンルの作品になっていきそうだと感じています。未央とユメ、そしてその周りを取り巻くキャスト陣の素晴らしいお芝居と共に、物語に注目して楽しんでいただければと思います」と意気込みを語ると、志田が「普通に、そしてちょっとだけ幸せに生きていきたいだけなのに、それが叶わなくて常に揺れている登場人物たちが集まったドラマです。12日からの放送を楽しみにしていただけたらと思います」と力強くコメントした。

©ABCテレビ

はたして、人は過ちをどこまで赦せるのか？ 大きな秘密を抱えたまま芽生えた友情は成立するのか…？ 取り返しのつかない過ちを犯した者と、その過ちにより苦しみの淵に立つ者と、出会ってはいけない二人が織りなす“償い”と“赦（ゆる）し”の新ドラマ『エラー』の初回放送は、いよいよ今週12日、日曜よる10時15分から。ぜひご期待を！

番組情報

ドラマ『エラー』

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

2026年4月12日(日) よる10時15分スタート

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Videoで全話配信

公式サイト https://www.asahi.co.jp/drama_error

TVer番組ページ https://tver.jp/series/srxi14loxu

出演：

畑芽育 志田未来

藤井流星 坂元愛登 北里琉 原田龍二 菊川怜

榊原郁恵 岡田義徳 栗山千明

（※「さかき」は木へんに神が正しい表記）

脚本：

弥重早希子