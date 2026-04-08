広島市などの公立小学校で入学式が行われ、新1年生が初めての学校生活をスタートさせました。



県内では4月8日、240の公立小学校で入学式が行われました。広島市の大町小学校では、99人の新入生が緊張と期待を胸に、第一歩を踏み出しました。三吉和恵校長は、「自分から元気に挨拶して、友達を大切にしてください」と児童に呼びかけました。



■新1年生

「入学して楽しみます。」





Q.友達は何人欲ほしい？■新1年生「1000人です。」Q.どんな授業頑張りたい？■新1年生「サッカー」真新しいランドセルを背負った新1年生。色や機能など、選ぶ決め手も人それぞれです。■親子「SNSで出てきたのを一緒に見て、これかわいいねと言ったら、絶対これにすると。猫が好きなので耳が付いていて一目ぼれだった」令和のランドセル事情とは・・・。■木村 那津美 アナウンサー「見渡して感じるのは、私が小学生のころには無かった色み、ラベンダーカラーや淡いピンク、黄色、カラーバリエーションが豊富にった。子ども選ぶのに大変そう。」こちらの店には、来年入学予定の子どもたちが、すでに訪れていて、色や形・機能性にこだわった84種類を販売。中でも人気のブランドはすべて国内で、職人が手作りしているといいます。Q.2つ用意してもらいましたが、最近のランドセルの特徴は？■THE RANDOSERU 広島 原田 友結 店長「最近は、中を見ると内装の絵が入っているのが特徴的です」これは、一般的なランドセルということなんですが、肩ひも一つとっても背負ってみると、進化を体感できました。■木村 那津美 アナウンサー「全重さを感じない。（肩ひもが）波々になっている部分が、体にフィットする」デザインだけじゃない、進化する令和のランドセル事情。今の小学生が少し羨ましくなりました。【2026年4月8日 放送】