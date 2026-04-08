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「なぜあの人は幼いのか」精神年齢が上がらない人が無意識に避けているある行動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「心が成長しない人は…これをしない／いつまでも子どもな精神年齢が上がらない原因」と題した動画を公開した。動画では、いつまでも精神年齢が低く心が幼い人の特徴と、その根本的な原因について詳しく解説している。



Ryota氏はまず、心が成長しない最大の理由を「自分を振り返ることをしない」点にあると指摘する。自分を振り返る作業は傷つくことも多く、苦痛を伴う。しかし、苦労や失敗からフィードバックを得て改善を繰り返すことで人は成長していく。成長が止まってしまう人は、すべて他人のせいにして自分と向き合うことを避けていると説明した。



続いて、心が幼いままになる具体的な心理として「人に任せて自分はラクをしたい」という思考を挙げる。他人に任せておいしいところだけを持っていく人は、結果的に得をしているように見えても、成長に必要な「過程（経験値）」が抜け落ちているため、心が育たないと説く。



また、心の成長を止める人が得意な行動として「自己正当化」に言及した。自分が失敗したときに他人のせいにしたり、言い訳ばかりを繰り返すことで、自分を振り返って改善できなくなると警告する。さらに、自分が世界の中心でないと気が済まない自己中心的な傾向や、自分の弱さやコンプレックスを認められず、それを隠すために他者を攻撃してしまう心理についても解説した。



終盤では、いつまでも子供のように「世話を焼いてほしい」と望む依存的な心理や、幼少期の家庭環境が影響しているケースにも触れた。Ryota氏は、自分の不機嫌や弱さに目を向け、自身で改善しようと行動することの重要性を提示し、「自分自身をコントロールしていきましょう」と結論付けた。