男子プロゴルフツアー国内開幕戦、東建ホームメイトカップ（９〜１２日）が行われる三重・東建多度カントリークラブ名古屋で８日、Ｓ状結腸がんのため昨年１２月に亡くなった歴代最多ツアー９４勝の「ジャンボ」こと、尾崎将司さん（享年７８）の追悼セレモニーがプロアマ戦のスタート前に実施された。

尾崎さんの長男・智春氏と、今大会に出場する１８選手が参加。故人に選手一同の感謝と敬意を表すとともに、ゴルフ界のさらなる発展を誓い、６人ずつ３組に分かれて１番ティーグランドから追悼ショットを放った。セレモニーでは尾崎さんが試合で使用していたブリヂストン社のオウンネーム入りのボールが使用された。

生前の尾崎さんと親交の深かった２０１６年の賞金王・池田勇太は「ジャンボさんは私にとって憧れ、目標、尊敬、夢を与えてくれる人、師匠、スーパースター、その全てです」と語り始め、小学生の頃、テレビに映った姿を「とにかく強い。ゴルフもしゃべりも全てかっこいい。そんなジャンボ尾崎に憧れて、プロゴルファーを目指し、今日があります」と振り返った。

一昨年、あごの治療をしながら試合に出場して予選落ちが続いて悩んでいた時期には、症状を事細かに聞いてもらったうえに「ゴルフは『心技体』ではなく『体技心』だ」と言われたことを明かし「どれだけ励まされたことか。本当に愛情深い方でした」と当時を思い返した。

翌日に控えた２０２６年の開幕へ「今シーズンは必ず優勝して（尾崎さんの故郷で墓地のある徳島県の）宍喰に報告に行きます」と誓った。