7日(火)は、冷たい雨が降って日中も気温が上がりませんでした。正午の気温は、新潟市中央区で8.7℃と昨日の同じ時間と比べると13℃くらい低くなりました。そのほか、長岡市で7.6℃など冬に逆戻りしたような寒さになりました。



一方、8日(水)は天気が回復する見込みです。



◆8日(水)午前9時の予想天気図

本州付近は、九州付近に中心をもつ高気圧に覆われる見込みです。このため、今日とは一転して晴れる時間が長くなるでしょう。ただ、日差しのわりに気温はあまり上がらない見込みです。



◆8日(水)の予想最高気温

予想最高気温は14℃前後で、おおむね平年並みの気温になるでしょう。今日の日中と比べると6℃くらい高くなりそうです。それでも暖かいというほどではなさそうなため防寒は必要です。



ただ、空気が冷たくなるのは8日(水)までになりそうです。



◆週間予報(新潟市中央区)

最高気温は、9日(木)以降は平年より大幅に高く、20℃前後まで上がる日が多くなるでしょう。雨の降る日でも5月上旬並みの気温になりそうです。暖かいほどサクラの花びらが開くので、いま見ごろを迎えているところでは、早めにお花見の計画を立てたほうが良さそうです。



◆各地の開花状況

高田城址公園や新潟市の白山公園で見ごろが続いています。

五泉市の村松公園も満開です。

柏崎市・赤坂山公園、長岡市・悠久山公園、新発田市・桜公園は5分咲きでこれから見ごろを迎えそうです。