お笑いコンビ、千鳥の大悟（45）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）にレギュラー出演。自宅での居場所について語った。

番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てや夫婦関係で使った領収書を提出した。

育児についての話題になり、大悟が子どもが小さい頃に頻繁に家に帰っていなかったことを語り、共演者につっこまれていた。

くわばたは「今娘さんが将来何になりたいって言ってるかは知ってる？」と聞くと、大悟は「いや…あ〜んま知らん」と歯切れ悪く答えた。

くわばたは食い気味で「親子の会話あるんですか」と聞き、大沢あかねも「家帰ってます？」と質問攻めをした。

大悟は「待って待って待って」と苦笑いし「うちの嫁に離婚か何かで雇われた弁護士ですか？」と返した。「今は結構後悔してます。あの頃に戻れば、もっと家帰っとけばよかったなと思いますよ」と本音を吐露した。

大沢も「あの頃は戻らないですからね」と共感した。

くわばたは「今は早く帰ってるんですね、その分ね」と問い詰めると、大悟は「…でも」と首を縦に振らず。くわばたは「え？」と顔を曇らせた。

大悟は「急におやじが早く帰りだしたら混乱するでしょ。家庭が」と主張した。くわばたは「うれしいよ」と反論し、大沢も「そんなことないですよ」と続いた。

大悟は「家のリビングでどこ座っていいかわからない。この前家族で食べるご飯のテーブルの多分ワシであろう席に、でっかいミッキーマウス座ってた」と明かし、スタジオを爆笑させた。