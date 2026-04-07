朝来たら自分のデスクがない！ 新卒大量採用で「荷物は邪魔だから」と別室に押し込まれた事務員の悲劇

新卒の大量採用に伴い、今まで働いていた場所から雑に追い出されたという投稿が寄せられた。

関西在住の20代女性（事務・管理）は、保育園で事務員として週3で働いている。これまで職員室のデスクとは別に集中作業用の部屋を使用していたが、その部屋が倉庫になるため、春から別の部屋へ移動することになったという。

新しい部屋の片付けが終わるのは5月頃になるため、それまでは職員室で作業するように言われていた。だが先日、事態は急転する。（文：篠原みつき）

「事務職は雑に扱ってもいいと思っているのか」

職員室内の席替えで、事務員全員のデスクが無くなったというのだ。

「新卒の先生が大量に入られたのでデスクが足りないこと、私たちはいずれ別室で作業するため職員室にデスクがいらないことなどが理由でしたが、朝来たらデスクに荷物がなく今の事務作業部屋に押し込まれていました」

要するに、新人の大量入社によって玉突き事故のようなことになり、行き場を失った形だ。さらに主任からの言葉が追い打ちをかける。

「しばらくは毎日どこか空いているスペースや部屋で作業してほしい、荷物は邪魔だからそこに入れたと言われ…仕方ないと思う反面、事務職は雑に扱ってもいいと思っているのかと悲しくなりました」

事前に一言の相談もなく荷物を勝手に退かされるような扱いを受けたら、「この会社で頑張るのやめよう」と気持ちが冷えるのも仕方ない。

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