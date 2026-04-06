IMP.が初アリーナツアー完走！ 横アリ公演が5.4配信決定 地上波冠番組が4.18より放送開始
7人組男性グループIMP.が、全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を完走。1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることが決定した。さらにTBSにてIMP.初の地上波冠レギュラー番組が決定し、ツアー最終公演内にてサプライズ発表された。
【写真】IMP.が初の全国アリーナツアーを完走！ 横浜アリーナ公演フォトギャラリー
本ツアーは昨年12月に発売した2nd Album『MAGenter』を引っ提げて開催された。北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われたツアー最終公演では『MAGenter』のリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲を披露。
アンコール前に行われた初の地上波冠レギュラー番組の発表では、IMP.メンバーも事前に知らされないなかで突如ビジョンに映像が映し出され番組決定が発表されると、IMP.メンバーは突然のサプライズ発表に戸惑いながらも「うそでしょ！？」「すげー！」「マジで冠番組！？」「IMP.冠番組決まったぞーー！！」など喜びの声があがった。発表の瞬間、会場のファンからは大きな歓声が上がり、念願の地上波冠番組決定に「おめでとう！！」など祝福の声があった。
映像が流れた後、番組プロデューサーがステージに登壇。番組について説明がされたのちに「最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」との話があり、初回の企画に関して2択の投票を実施、「地上の暴君とふれあい体験ロケ」という企画が選ばれた。
なお、「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」はチケット一般発売中（予定枚数に達し次第、販売終了）。4月20日〜22日に愛知・バンテリンドームナゴヤ、5月16日・17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて開催される。
『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』は、Prime Videoにて5月4日0時配信。
『IMP.の「できません」は言いません』は、TBSにて4月18日より毎週土曜24時28分放送（※一部地域を除く）。
「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われた4月5日のツアー最終公演のセットリストは以下の通り。
＜セットリスト＞
■「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」ツアー最終公演
4月5日開催＠北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
01.KISS
02.Tricky
03.Race
04.Go Higher
05.BAM‐BOO
06.I Love Gotcha
07.CARAMEL
08.Heaven
09.FLOW
10.JUSS GET ON
11.Spotlight
12.PLEASE
13.DO IT!!!
14.SHAKE ME UP
15.Align
16.SYNERGY〜以心伝心〜
17.I Got It
18.Flavor Of You
19.Overnight
20.REALIZE
21.Bang Bang
22.Revolution
23.ROCKIN’ PARTY
＜ENCORE＞
01.Rodeo
02.ミチシルベ
03.Cheek to Cheek
04.CRUISIN’
05.CHASE
＜W ENCORE＞
01.STRANGER
※4月5日13時公演のみ
【写真】IMP.が初の全国アリーナツアーを完走！ 横浜アリーナ公演フォトギャラリー
本ツアーは昨年12月に発売した2nd Album『MAGenter』を引っ提げて開催された。北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われたツアー最終公演では『MAGenter』のリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲を披露。
映像が流れた後、番組プロデューサーがステージに登壇。番組について説明がされたのちに「最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」との話があり、初回の企画に関して2択の投票を実施、「地上の暴君とふれあい体験ロケ」という企画が選ばれた。
なお、「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」はチケット一般発売中（予定枚数に達し次第、販売終了）。4月20日〜22日に愛知・バンテリンドームナゴヤ、5月16日・17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて開催される。
『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』は、Prime Videoにて5月4日0時配信。
『IMP.の「できません」は言いません』は、TBSにて4月18日より毎週土曜24時28分放送（※一部地域を除く）。
「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われた4月5日のツアー最終公演のセットリストは以下の通り。
＜セットリスト＞
■「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」ツアー最終公演
4月5日開催＠北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
01.KISS
02.Tricky
03.Race
04.Go Higher
05.BAM‐BOO
06.I Love Gotcha
07.CARAMEL
08.Heaven
09.FLOW
10.JUSS GET ON
11.Spotlight
12.PLEASE
13.DO IT!!!
14.SHAKE ME UP
15.Align
16.SYNERGY〜以心伝心〜
17.I Got It
18.Flavor Of You
19.Overnight
20.REALIZE
21.Bang Bang
22.Revolution
23.ROCKIN’ PARTY
＜ENCORE＞
01.Rodeo
02.ミチシルベ
03.Cheek to Cheek
04.CRUISIN’
05.CHASE
＜W ENCORE＞
01.STRANGER
※4月5日13時公演のみ