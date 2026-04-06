100組200名に抽選で映画鑑賞コードプレゼント！ T・ジョイ系列映画館でAmazon Pay使って応募
【Amazon Pay/T・ジョイ：GWキャンペーン】 実施期間：4月1日～5月10日
Amazonと映画館T・ジョイは、「GWキャンペーン」を4月1日より5月10日まで実施している。
本キャンペーンは、抽選で100組200名にT・ジョイ映画鑑賞コード（デジタル鑑賞券・ペア）、もしくは抽選で5名に「とんがりコーン」が1人40個（あっさり塩20個/焼きとうもろこし20個）プレゼントされるもの。期間中、T・ジョイ系列劇場にて映画を鑑賞する際に、「KINEZO」「キネパス」において支払方法としてAmazon Payを使用することで応募できる。
対象となる映画館は「新宿バルト9」「T・ジョイPRINCE品川」「横浜ブルク13」「T・ジョイ梅田」「T・ジョイ京都」「広島バルト11」などのT・ジョイ系列全20劇場となっている。
なお、期間中の上映作品には「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（4月10日～）「「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（4月24日～）「アギトー超能力戦争ー」（4月29日～）「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」（5月8日～）などがラインナップされている。
□Amazon Pay/ティ・ジョイ「GWキャンペーン」のページ