Amazonと映画館T・ジョイは、「GWキャンペーン」を4月1日より5月10日まで実施している。

本キャンペーンは、抽選で100組200名にT・ジョイ映画鑑賞コード（デジタル鑑賞券・ペア）、もしくは抽選で5名に「とんがりコーン」が1人40個（あっさり塩20個/焼きとうもろこし20個）プレゼントされるもの。期間中、T・ジョイ系列劇場にて映画を鑑賞する際に、「KINEZO」「キネパス」において支払方法としてAmazon Payを使用することで応募できる。

対象となる映画館は「新宿バルト9」「T・ジョイPRINCE品川」「横浜ブルク13」「T・ジョイ梅田」「T・ジョイ京都」「広島バルト11」などのT・ジョイ系列全20劇場となっている。

なお、期間中の上映作品には「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（4月10日～）「「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（4月24日～）「アギトー超能力戦争ー」（4月29日～）「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」（5月8日～）などがラインナップされている。

□Amazon Pay/ティ・ジョイ「GWキャンペーン」のページ

対象劇場

北陸

関東

関西

中国

九州

T・ジョイ新潟万代（新潟） T・ジョイ長岡（新潟）新宿バルト9（東京） T・ジョイ SEIBU 大泉（東京） T・ジョイ PRNCE 品川（東京） T・ジョイ横浜（神奈川） 横浜ブルク13（神奈川） T・ジョイ蘇我（千葉） T・ジョイ エミテラス所沢（埼玉） こうのすシネマ（埼玉）T・ジョイ梅田（大阪） T・ジョイ京都（京都）広島バルト11（広島） T・ジョイ東広島（広島） T・ジョイ出雲（島根）T・ジョイ博多（福岡） T・ジョイ久留米（福岡） T・ジョイ リバーウォーク 北九州（福岡） T・ジョイ パークプレイス 大分（大分） 鹿児島ミッテ10（鹿児島）