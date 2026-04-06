京進<4735.T>は後場マイナスに転じる。午後１時ごろに集計中の２６年２月期連結業績について、最終利益を７１００万円から６９００万円（前年同期比６３．７％減）に下方修正したことが嫌気されている。一部拠点の再統合や移転リニューアルを進めたことに伴い減損損失を計上したことが要因としている。



一方、売上高は２００億５８００万円から２０２億８６００万円（同２．７％増）へ、営業利益は３億９４００万円から４億８１００万円（同６．７％増）へ上方修正した。日本語教育事業で新規顧客（留学生）の入学が順調に推移したことや、介護事業で昨年２５年１０⽉に株式を取得したリンクハートが寄与したことなどにより上振れたとしている。



出所：MINKABU PRESS