「アークナイツ：エンドフィールド」の新バージョン「春の暁、訪れし時」予告特別番組が4月11日に配信決定！プレゼントキャンペーンも実施中
【アークナイツ：エンドフィールド：バージョン「春の暁、訪れし時」予告特別番組】 4月11日20時30分より配信予定
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GRYPHLINEは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の予告特別番組を4月11日20時30分より放送する。
「エンドフィールド」の新情報を発表する予告特別番組が4月11日20時30分より配信決定。今回は新バージョン「春の暁、訪れし時」で実装されるストーリーやオペレーターが発表されると思われる。
本稿執筆時点で配信ページは公開されていない。なお、今回の配信に合わせて「アークナイツ：エンドフィールド」公式Xでは「コレクションアクリルストラップ - ホワイトリストID 2.0」が抽選で10名に当たるプレゼントキャンペーンも行なわれている。
タロⅡ全域速報 | 状態：リアルタイム接続中- アークナイツ：エンドフィールド (@AKEndfieldJP) April 6, 2026
お知らせです、管理人。
バージョン「春の暁、訪れし時」予告特別番組の放送が4月11日20:30（JST）に決定しました。
新編開かれんとし、春信すでに至る。筆鋒まさに転じ、ここに春来たる。… pic.twitter.com/ByEsYjLtPg
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