【アークナイツ：エンドフィールド：バージョン「春の暁、訪れし時」予告特別番組】 4月11日20時30分より配信予定

GRYPHLINEは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の予告特別番組を4月11日20時30分より放送する。

「エンドフィールド」の新情報を発表する予告特別番組が4月11日20時30分より配信決定。今回は新バージョン「春の暁、訪れし時」で実装されるストーリーやオペレーターが発表されると思われる。

本稿執筆時点で配信ページは公開されていない。なお、今回の配信に合わせて「アークナイツ：エンドフィールド」公式Xでは「コレクションアクリルストラップ - ホワイトリストID 2.0」が抽選で10名に当たるプレゼントキャンペーンも行なわれている。

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