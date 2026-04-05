TVアニメ『勇者のクズ』メインビジュアル第2弾＆メインPV第3弾公開！第2クールOPテーマはClariS、EDテーマはw.o.d.が担当！

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日本テレビ系にて2026年4月11日より第2クールが放送されるTVアニメ『勇者のクズ』。放送を前にメインビジュアル第2弾＆メインPV第3弾が公開された。

あわせて第2クールの主題歌情報が解禁！OPテーマはClariS「Revive」、EDテーマはw.o.d.「NON-FICTION」に決定した。

＜ClariSよりコメント＞



第2クールオープニングテーマを担当させていただくことになりましたClariSです！

私たちの新曲「Revive」は、激しいロックナンバーで主人公ヤシロの人間模様を表すような荒々しく挑発的な歌詞が印象的な楽曲となっています。

ClariSとしては今まで挑戦したことのない強く激しい1曲なので、聴いてくださる皆さんを驚かせてしまうかもしれませんが、ぜひ私たちの新たな魅力を感じてください！

皆さん『勇者のクズ』を一緒に盛り上げていきましょう！

＜w.o.d.よりコメント＞



テレビアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマを担当させていただくことになりましたw.o.d.です。

我々が書き下ろした新曲『NON-FICTION』は、『勇者のクズ』を読ませていただいて、作品の世界観と自分の人生をリンクさせながら、共鳴しながら作った楽曲です。

すごくリアルで、かつw.o.d.らしいロックな曲になっていますので、是非アニメの放送とともに楽曲もチェックしてください。

●番組情報

『勇者のクズ』ABEMA 第2クール放送直前特番決定！

ABEMAにて4/11(土)20時より『勇者のクズ』第2クール放送直前特番が決定！

放送日時：2026年4月11日（土）夜8時〜夜9時

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EjioZJFTXFwFR9

出演者（敬称略）：春海百乃（印堂雪音役）、高戸靖広（《もぐり》のマルタ役）／※ MC：森遥香

※放送後3ヶ月間、無料でお楽しみいただけます。

●作品情報

TVアニメ『勇者のクズ』

日本テレビ系にて

毎週土曜24:55〜 順次全国放送

日本テレビ：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

札幌テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分

青森放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

テレビ岩手：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

山形放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

ミヤギテレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分

秋田放送：2026年1月15日より毎週木曜25時24分〜25時54分

福島中央テレビ：2026年1月16日より毎週金曜25時56分〜26時26分

テレビ新潟：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分

テレビ信州：2026年1月15日より毎週木曜25時44分〜26時14分

山梨放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

静岡第一テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分

北日本放送：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分

テレビ金沢：2026年1月15日より毎週木曜25時35分〜26時07分

福井放送：2026年1月16日より毎週金曜24時30分〜25時00分

中京テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分

読売テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時59分〜26時29分

日本海テレビジョン：2026年1月15日より毎週木曜26時00分〜26時30分

広島テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分

山口放送：2026年1月15日より毎週木曜25時54分〜26時24分

四国放送：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分

西日本放送：2026年1月11日より毎週日曜25時25分〜25時55分

南海放送：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分〜に変更）

高知放送：2026年1月14日より毎週水曜25時24分〜25時54分

福岡放送：2026年1月12日より毎週月曜25時59分〜26時29分

長崎国際テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分

熊本県民テレビ：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分

鹿児島讀賣テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時34分〜26時04分

テレビ大分：2026年1月15日より毎週木曜24時59分〜25時29分

テレビ宮崎：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

AT-X

毎週日曜23:00〜 放送

リピート放送

毎週木曜29:00〜 放送

毎週日曜 8:00〜 放送

※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。

【配信情報】

〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉

dアニメストア・Huluにて毎週土曜25:30〜

〈見放題サイト〉

毎週木曜25:30〜順次配信

ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video

〈都度課金サイト〉

毎週木曜25:30〜順次配信

HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

＜イントロダクション＞

「勇者なんて、最低のクズがやる商売だ」

21世紀なかば、東京の裏社会は、エーテル（魔力）強化手術で《魔王》となったマフィアたちに支配されていた。

この魔王たちを倒す賞金稼ぎ──それがすなわち《勇者》である！

勇者は、《Ｅ３》(イースリー)という薬剤でエーテル能力を強化して魔王に対抗。

その殺傷行為は合法化され、勇者はまさに”人殺し”の職業となった。

そんな中、フリーランスの勇者《死神》ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。

それは、勇者見習いの女子高生･城ヶ峰。

しぶしぶ彼女を受け入れたヤシロは、ロクでもない事件に巻き込まれていく！

クズの「師匠」と自称「弟子」 弩級現代異能アクションの幕が開く！

【キャスト】

《死神》ヤシロ：鈴木崚汰

城ヶ峰亜希：鬼頭明里

印堂雪音：春海百乃

セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり

《ソルト》ジョー：田所陽向

《音楽屋》イシノオ：平川大輔

《もぐり》のマルタ：高戸靖広

《嵐の柩》卿：早見沙織

《神父》綾島聖：杉田智和

《罅ぜる聖図》卿：村瀬歩

【スタッフ】

原作：ロケット商会

漫画：ナカシマ723(リイド社「コミックボーダー」連載)

監督：ウシロシンジ

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

キャラクターデザイン：村上李香

色彩設計：近藤直登

美術監督：井上一宏

撮影監督：江間常高

編集：渡辺直樹

音響監督:えのもとたかひろ

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：OLM

楽曲情報

第1クールOPテーマ：「GUN POWDER」TOOBOE

第1クールEDテーマ：「メンタルレンタル」紫 今

第2クールOPテーマ：「Revive」ClariS

第2クールEDテーマ：「NON-FICTION」w.o.d.

＜アーティスト プロフィール＞

ClariS

ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。

現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、2枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。

2010年10月にシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビュー。2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、後にストリーミング再生9,000万回を突破し、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。

2025年1月、イベント「リスアニ！LIVE 2025」(日本武道館)にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任が発表され、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」をコンセプトにしたEP「リンクス」を発売。

2026年4月、新体制で初となるワンマンツアー「ClariS -03- 1st TOUR 2026 〜Trigger Anthem〜」(東京、大阪)開催も控えている。

w.o.d.

サイトウタクヤ (Vocal&Guitar)、Ken Mackay (Bass)、中島元良 (Drums) からなる神戸発の3ピースバンド。

2023年リリースの「STARS」が全世界累計1,200万ストリーミングを超えるバイラルヒットとなり、SUMMER SONIC 2023をはじめとする各地大型フェスへの出演を果たす。2024年10月にはメジャー1stアルバム「あい」をリリースし、全国24公演の「I SEE LOVE Tour」を完走。2025年7月には自身初となる配信EP「grunge is dead. EP」を、2026年1月には自身2作目となるEP「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」を配信リリース。

今年VIVA LA ROCK 2026、京都大作戦2026、FUJI ROCK FESTIVAL 2026をはじめとする各地大型フェスへの出演も決定するなど勢いに乗る中、4月12日にはTVアニメ「勇者のクズ」第2クールエンディングテーマの新曲「NON-FICTION」を配信リリースする。

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

関連リンク

TVアニメ『勇者のクズ』公式サイト

https://yushanokuzu.com