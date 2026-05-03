【実食レポ】ヤマザキ「ロイヤルブレッド」使用！東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル／ドックサイドダイナー「ナッツとドライフルーツのクリームサンド」
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催！
オフィシャルスポンサーの商品をアレンジしたスペシャルメニューが先行販売されます。
今回は、山崎製パンの「ロイヤルブレッド」を使用した「ナッツとドライフルーツのクリームサンド」を紹介します。
東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル／ドックサイドダイナー「ナッツとドライフルーツのクリームサンド（ロイヤルブレッド使用）」
価格：650円
販売期間：2026年4月8日（水）〜2026年6月30日（火）
販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ドックサイドダイナー」
しっとり柔らかな食感の食パンに、ドライフルーツとナッツを混ぜ込んだ特製クリームをたっぷりはさんだメニュー。
厚切りの食パンの間にサンドされたクリームの中には、ナッツやドライフルーツがゴロゴロと入っています。
ドライフルーツとザクザクとしたナッツを包み込むまろやかなクリームと、食パンの絶妙な調和が楽しめます☆
東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバルで楽しめる、ヤマザキ「ロイヤルブレッド」を使用したスペシャルメニューの紹介でした。
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