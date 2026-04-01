2026年4月でESSEonlineは10周年！ ここでは、ESSEonlineに掲載された記事の中から、読者のみなさんに愛された記事をプレイバック。【レシピ部門3位】に輝いたのはこちらの記事でした！

お弁当に欠かせない卵焼き。卵液に水を加えると、冷めてもふんわりと仕上がるんです。具をプラスする簡単なアレンジで、レパートリーも増やせます。「ワンパターン弁当」が人気の、料理家の藤井恵さんに教わりました。

※ 記事の初出は2021年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

卵1個でつくれるふんわり卵焼きとアレンジレシピ

お弁当用なので、中までしっかり焼くのがコツ。最後まで強めの中火のまま、手早く焼き上げましょう。

●卵焼きの焼き方

【材料（1人分）】

・卵 1個・A［水大さじ1 塩ひとつまみ］・サラダ油 小さじ1／2［下準備］ボウルにAを入れて混ぜ、卵を加えて溶きほぐす

（1） 卵焼き器にサラダ油小さじ1／4を強めの中火で熱し、ペーパータオルですみずみまでなじませる。卵液の半量を流し入れ、全体に広げる。膨らんできたところを菜箸でつぶしながら焼く。

（2） 表面が少し乾いてきたら、手前に向かって巻く。先の細い箸を使うと巻きやすい。

（3） 卵焼きを向こう側にずらし、あいたところにサラダ油小さじ1／4を全体になじませ、残りの卵液を流し入れる。奥に寄せた卵の下にも油と卵液を広げる。

（2） 膨らんだところを菜箸でつぶし、手前に巻く。

（5） 菜箸で押さえながら角を少し焼きつけ、形を整える。傷まないよう、しっかり中まで火をとおしてでき上がり。

●さわやかさがあとを引く！紅ショウガ入りアレンジ

【材料（1人分）とつくり方】

ボウルに水大さじ1、塩ひとつまみ、紅しょうが（みじん切り）大さじ1を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。

［1人分99kcal］

●心地いい食感をプラス！ザーサイ入りアレンジ

【材料（1人分）とつくり方】

ボウルに水大さじ1、塩ひとつまみ、ザーサイ（味つき・みじん切り）大さじ1を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。

［1人分102kcal］

●うま味アップで味わい深く。ちくわ入りアレンジ

【材料（1人分）とつくり方】

ボウルに水大さじ1、塩ひとつまみ、ちくわ（薄い小口切り）1／2本分を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。

［1人分111kcal］

●梅の酸味であと味スッキリ！梅干し入りアレンジ

【材料（1人分）とつくり方】

ボウルに水大さじ1、マヨネーズ大さじ1／2、塩ひとつまみ、梅干し（種を除いて小さくちぎる）1／2個分を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。

［1人分140kcal］