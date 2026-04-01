卵1個で卵焼きをふんわり焼く方法。コツは水をたすこと：10周年殿堂入り《レシピ》記事3位
2026年4月でESSEonlineは10周年！ ここでは、ESSEonlineに掲載された記事の中から、読者のみなさんに愛された記事をプレイバック。【レシピ部門3位】に輝いたのはこちらの記事でした！
お弁当に欠かせない卵焼き。卵液に水を加えると、冷めてもふんわりと仕上がるんです。具をプラスする簡単なアレンジで、レパートリーも増やせます。「ワンパターン弁当」が人気の、料理家の藤井恵さんに教わりました。
※ 記事の初出は2021年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。
卵1個でつくれるふんわり卵焼きとアレンジレシピ
お弁当用なので、中までしっかり焼くのがコツ。最後まで強めの中火のまま、手早く焼き上げましょう。
●卵焼きの焼き方
【材料（1人分）】・卵 1個
・A［水大さじ1 塩ひとつまみ］
・サラダ油 小さじ1／2
［下準備］ボウルにAを入れて混ぜ、卵を加えて溶きほぐす
（1） 卵焼き器にサラダ油小さじ1／4を強めの中火で熱し、ペーパータオルですみずみまでなじませる。卵液の半量を流し入れ、全体に広げる。膨らんできたところを菜箸でつぶしながら焼く。
（2） 表面が少し乾いてきたら、手前に向かって巻く。先の細い箸を使うと巻きやすい。
（3） 卵焼きを向こう側にずらし、あいたところにサラダ油小さじ1／4を全体になじませ、残りの卵液を流し入れる。奥に寄せた卵の下にも油と卵液を広げる。
（2） 膨らんだところを菜箸でつぶし、手前に巻く。
（5） 菜箸で押さえながら角を少し焼きつけ、形を整える。傷まないよう、しっかり中まで火をとおしてでき上がり。
●さわやかさがあとを引く！紅ショウガ入りアレンジ
【材料（1人分）とつくり方】
ボウルに水大さじ1、塩ひとつまみ、紅しょうが（みじん切り）大さじ1を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。
［1人分99kcal］
●心地いい食感をプラス！ザーサイ入りアレンジ
【材料（1人分）とつくり方】
ボウルに水大さじ1、塩ひとつまみ、ザーサイ（味つき・みじん切り）大さじ1を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。
［1人分102kcal］
●うま味アップで味わい深く。ちくわ入りアレンジ
【材料（1人分）とつくり方】
ボウルに水大さじ1、塩ひとつまみ、ちくわ（薄い小口切り）1／2本分を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。
［1人分111kcal］
●梅の酸味であと味スッキリ！梅干し入りアレンジ
【材料（1人分）とつくり方】
ボウルに水大さじ1、マヨネーズ大さじ1／2、塩ひとつまみ、梅干し（種を除いて小さくちぎる）1／2個分を入れて混ぜ、卵1個を加えて溶きほぐす。上記の「卵焼きの焼き方」を参照して焼く。
［1人分140kcal］