「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）

本拠地開幕戦で先発した日本ハムの細野晴希投手（２４）が史上９１人目、通算１０３度目となる無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。球団としては２２年８月２７日のポンセ以来３年７カ月ぶりの史上７人目快挙となった。今季チーム初勝利に導いた。

２３年ドラ１左腕が今季の飛躍を予感させる快投だった。１５０キロの直球と切れ味鋭いスライダー、スプリットを武器に三振の山を築いた。初回いきなり１番高部に四球を与えたが、続く藤原を併殺に打ち取ると、この回３人で終えて流れに乗った。二、三回を三者凡退。四回には１つ死球を与えたが、五、六、七、八回とテンポ良く三者凡退に打ち取った。

九回は代打・岡に投手強襲の打球を打たれたがグラブをかすめた打球は二塁手のもとへ。１死を奪うと、続く代打・宮崎竜を遊ゴロに。続く代打・山口の打球は一塁手の清宮幸が捕球し損ねて、球場が騒然となったが、エラーの判定。最後は藤原を見逃し三振に切って取り、笑顔がこぼれた。

９回１２８球１２奪三振の快投だった。

試合後は「ちょっとずつ凄いことをした実感が沸いてきてます。（ノーヒットノーランは）おまけみたいなものなんですけど、ちゃんとゼロで抑えられたのは自信になりました。出来過ぎなので、今後も欲張らずにやりたい」とはにかみ、「四回にノーヒットだなと思って、五、六は忘れてて、七、八、九回は意識しました。たぶんみんな言わないようにしてくれてました」と率直に明かした。目前で清宮幸が失策。なんとか安打は回避したが、仕切り直しで藤原を迎えることに。「これも試練かとか思いながら、こうやって記録惜しかったで終わるのかなと思いながら投げていたんですけど。欲張らずにやってました」と振り返り、清宮幸からは「『本当にごめんありがとう』って言われたんですけど」と明かし「ホームラン２本打っていただいたんで、なんとも思ってないです」と慮った。

試合終了の時に感情が表に出なかったことを問われると「９回試合終了する時に投げたことなくて、ベンチに戻ろうとしてました。そしたらみんなきたんで、あ、そうか、ここでやるんかと思って」と笑い、「次もノーヒットノーランというのは難しいので、最低限１つでもゼロを並べられる投球ができれば。きょうの九回の声援、本当に力になりました。これからも応援よろしくお願いします」と、さらなる飛躍を誓った。