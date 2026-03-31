日本一高いスタバで春の“サクラ ディップ”体験！東京ソラマチ30階で最高の食べ方＆眺望を楽しもう
スターバックスによる新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ(R) カフェ」の2号店が、“日本一高い所にあるスターバックス”として、地上約150メートルの東京ソラマチ30階(東京・墨田区)にオープン！スターバックス リザーブのコーヒー豆を使ったラテや、イタリアンベーカリー「プリンチ(R)」のコルネッティとともに“抜群の眺望”も楽しめるので、春のおでかけ先としておすすめだ。
【写真】“日本一高い所にあるスターバックス”が、地上約150メートルの東京ソラマチ30階にオープン！
「スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店」は、晴れた日には東京スカイツリー(R)や東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までを望むことができる。さらに春には、この30階から隅田川の桜も見られるので、同所ならではのお花見を楽しめる。
客席はクイックに利用できるカウンター席、眺望が楽しめるテーブル席、そしてゆっくりカフェ体験ができる奥のラウンジ席の3つのゾーンで構成されているので、その日の気分に合わせてチョイス！
そして春気分を高めるために、欠かせないのが新登場の「コルネッティ サクラ」(テイクアウト481円 イートイン490円)。こちらは、発酵バターの香ばしさが広がるサクサクの生地に、カスタードクリーム、桜エキス、桜パウダー、塩を合わせた優しい味わいの「桜クリーム」が入る一品。ひと口ごとに、ほんのりとした塩気と柔らかな甘さが調和し、ふわりと香る桜の風味が、春の訪れを感じさせる。
ちなみに「スターバックス リザーブ カフェ」では、“最高の楽しみ方”として、コルネッティをビバレッジにディップするディップスタイル体験も推しており、上述の「コルネッティ サクラ」を、特別なラテ「クラシック ダブル トール ラテ」(Hot/Iced テイクアウト746円 イートイン760円)にディップする“サクラ ディップ”をおすすめしている。
ラテに、シーズナルなコンディメント「サクラ ブルーミング パウダー」をひと振りし、ここに「コルネッティ サクラ」をディップすれば、両者が織りなす春らしい味わいが、口の中いっぱいに広がるハズ。桜葉を使ったパウダーの複雑味と、バリスタが一杯一杯丁寧に仕上げているというラテのエスプレッソのビターさが、スイートなコルネッティに奥行きをプラスしてくれる(※サクラ ブルーミング パウダーは一時欠品、早期終了の可能性あり)。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝平井あゆみ
「スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店」は、晴れた日には東京スカイツリー(R)や東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までを望むことができる。さらに春には、この30階から隅田川の桜も見られるので、同所ならではのお花見を楽しめる。
客席はクイックに利用できるカウンター席、眺望が楽しめるテーブル席、そしてゆっくりカフェ体験ができる奥のラウンジ席の3つのゾーンで構成されているので、その日の気分に合わせてチョイス！
そして春気分を高めるために、欠かせないのが新登場の「コルネッティ サクラ」(テイクアウト481円 イートイン490円)。こちらは、発酵バターの香ばしさが広がるサクサクの生地に、カスタードクリーム、桜エキス、桜パウダー、塩を合わせた優しい味わいの「桜クリーム」が入る一品。ひと口ごとに、ほんのりとした塩気と柔らかな甘さが調和し、ふわりと香る桜の風味が、春の訪れを感じさせる。
ちなみに「スターバックス リザーブ カフェ」では、“最高の楽しみ方”として、コルネッティをビバレッジにディップするディップスタイル体験も推しており、上述の「コルネッティ サクラ」を、特別なラテ「クラシック ダブル トール ラテ」(Hot/Iced テイクアウト746円 イートイン760円)にディップする“サクラ ディップ”をおすすめしている。
ラテに、シーズナルなコンディメント「サクラ ブルーミング パウダー」をひと振りし、ここに「コルネッティ サクラ」をディップすれば、両者が織りなす春らしい味わいが、口の中いっぱいに広がるハズ。桜葉を使ったパウダーの複雑味と、バリスタが一杯一杯丁寧に仕上げているというラテのエスプレッソのビターさが、スイートなコルネッティに奥行きをプラスしてくれる(※サクラ ブルーミング パウダーは一時欠品、早期終了の可能性あり)。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝平井あゆみ