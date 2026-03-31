和菓子も洋菓子もクオリティ高ッ！！【セブン-イレブン】帰りに買ってこ♡「新作スイーツ」

ふとスイーツが食べたくなったときには、数ある中から手に取りやすいコンビニスイーツがおすすめ。【セブン-イレブン】では、見た目はシンプルなのに満足度の高そうな、高クオリティなスイーツが充実。そこで今回は、お出かけ帰りに買いたくなる予感大の「新作スイーツ」をまとめました。

ふんわりスフレ生地に癒される

「ふんわりスフレサンド ホイップ & カスタード」は、ふかふかのスフレ生地に、ホイップクリームとホイップカスタードをサンドした、シンプルなスイーツ。軽やかな食感を楽しめそうで、食後のデザートや朝食、おやつにもぴったりです。スフレ生地とクリームの素朴な組み合わせは、いつ食べても安心感がありそう。

おなじみワンハンドスイーツの最新作

セブンのワンハンドスイーツでおなじみの「かじる」シリーズに、待望の新作が登場。今回は、コクが強く香り高いアッサムを使った、紅茶のチーズケーキです。@oyatsu_panponさんいわく「紅茶の香りしっかりで甘すぎない」とのことで、見た目通りの上品な味わいに仕上がっているようです。

しあわせ食感を楽しむわらび餅

@masaki_19740913さんが「とろっと落ちそうなぐらい柔らか」とコメントするのは「とろもちわらび ほうじ茶」。わらび餅の中にはほうじ茶ホイップと黒蜜ソースが包まれており、和の味わいがとことん感じられそうな組み合わせになっています。わらび餅の食感とほうじ茶の香りをゆっくりと楽しみながら、時間をかけて食べたくなる一品です。

日本茶を添えて味わいたい和パフェ

「よもぎパフェ」は、春らしい和の味わいが詰まった贅沢なパフェ。カップの底から、つぶあん・よもぎミルクプリン・みるくホイップを重ね、黒糖きなこホイップやよもぎ団子、よもぎどら焼きをトッピングしています。草餅とは違ったかたちでよもぎの風味を楽しみたいときに、ぴったりのスイーツです。

【セブン-イレブン】で販売中の「新作スイーツ」は、食感や風味にこだわったクオリティの高さを楽しめるものばかり。洋菓子・和菓子ともに魅力的なラインナップとなっているため、その日の気分に合わせて、気になる一品を選んでみて。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる