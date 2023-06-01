【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

ナーフ Fortnite AR INSIGHTFUL ブラスター

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にハズブロのトイガン「ナーフ」が追加された。

本セールでは、オンラインゲーム「フォートナイト（Fortnite）」に登場するラップ「インサイトフル」のデザインを再現した「ナーフ Fortnite AR INSIGHTFUL ブラスター」やジェルボールを搭載した「ナーフ PRO ジェルファイヤー ミシック 電動ブラスター」、手動の大型ブラスター「ナーフ ウルトラ 3」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ナーフ Fortnite AR INSIGHTFUL ブラスター F7623

「フォートナイト（Fortnite）」に登場するラップ「インサイトフル」のデザインを再現。10本のダーツが付属し、ダーツ10本を装填できるダーツクリップが付いている。

ナーフ PRO ジェルファイヤー ミシック 電動ブラスター F8680

ジェルボールを800個収納できる大容量ボトル付き。ジェルボールは水和した状態で封入されているためすぐに使用できる。フルオートにした場合、1秒間に最大10個のジェルボールが発射される。

ナーフ ウルトラ 3 E7923

ポンプアクションとトリガーのミックスでダーツを発射できる。続けて8発のダーツをポンプアクションで発射できるタイプのブラスターで、最大8本のダーツを格納できる内蔵型のクリップがブラスターに搭載されている。最長飛距離は36m。

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