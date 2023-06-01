【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

LG ゲーミングモニター UltraGear OLED「45GX90SA-B」44.5インチ

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品にLGのゲーミングモニターが追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、有機ELパネルを搭載したゲーミングモニター「UltraGear OLED」が登場。ウルトラワイド湾曲モデル「45GX90SA-B」や、5K2Kの高精細ウルトラワイドモデル「45GX950A-B」、280Hzの高リフレッシュレートに対応した「27GX700A-B」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LG OLED ゲーミングモニター「45GX950A-B」44.5インチ

本商品は、5K2Kの高精細ウルトラワイドゲーミングモニター。ほぼ完璧な黒を表現できる有機ELパネルが搭載されており、高コントラストの美麗なグラフィックスが体験できる。従来より輝度が30%向上したMLA（マイクロレンズアレイ）の採用により、ピーク輝度1300cd/㎡（APL 1.5%時）の高輝度を実現する。

また、自発光で光を調整できる有機ELだからこそ実現した0.03msという応答速度は、モーションブラー（ぼやけ）をほとんど感じさせないクッキリとした表示が提供される。

グラフィックが豊かなゲームには5,120×2,160（165Hz）を、高速表示が求められるFPSなどのゲームには2,560×1,080（330Hz）と、シームレスに切り替えることができる。また、44.5インチから24インチまで、選べる好みの画面サイズとアスペクト比（21:9、16:9）を簡単に選択できDual Modeオプションが用意されている。

LG ゲーミングモニター UltraGear OLED「27GX700A-B」26.5インチ

本商品は、LG第4世代有機ELパネルを搭載したゲーミングモニター。ピクセルのひとつひとつが発光するからこそ実現する漆黒表現と、最大1500cd/㎡（APL1.5%時）のコントラストが美麗なグラフィックスを最大限に楽しめる。

従来は3層構造であった発光層が4層になることで輝度がさらに向上。発光層がRGBになったプライマリーRGBタンデムテクノロジーによって、色の純度がさらに高まり、より広い色の再現が可能になっている。デジタルシネマ用の色域「DCI-P3」は、カバー率99.5%達成。さらに広い4K/8K用の色域「BT.2020」のカバー率も12%向上している。

近距離で視聴することを目的とするPC用のモニターでは、目への負担が大きいため、最大輝度が抑えられている。パネル保護技術や積み重ねられてきたパネルの素材の改良に加え、4層構造になることで各層への負荷の軽減、輝度の制限によって、さらにパネルの信頼性が高まった。

また、輝度を抑えても十分な明るさが出るため、2024年モデルと比較して20%以上消費電力が抑えられている。