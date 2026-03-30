女優の満島ひかり（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。モデルの浅野啓介との結婚と妊娠を発表した。

満島のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「皆さまへ こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは 先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と公表。さらに「お腹の中には新しい命が宿っております」と満島の妊娠も明かした。

そして「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」と感謝を記した。

1985年11月30日生まれ、沖縄県出身の満島は、1997年にダンスボーカルグループ「Folder」としてデビュー。同年公開の映画『モスラ2 海底の大決戦』で女優デビューを果たした。2011年放送のNHK連続テレビ小説「おひさま」など数々の話題作に出演。弟の満島真之介は俳優、妹の満島みなみはモデルとして活躍している。私生活では、2010年10月に映画監督の石井裕也氏と結婚。2016年に離婚を公表した。