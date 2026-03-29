乃木坂46、OWVらがランクイン！今注目の歌詞ランキングはMAZZELが首位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、3月26日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、MAZZELの「Get Up And Dance」が初登場。2026年4月8日にリリースされる2ndアルバム『Banquet』収録曲だ。USファンクバンド・FREEDOM、そしてポンキッキーズのテーマ曲でもおなじみスチャダラパーがリリースした「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングし、MAZZELらしい愛と多幸感が詰まったファンキーなパーティーチューンに仕上がっている。また、MAZZELの“これまで”と“これから”を詰め込んだボードゲームを舞台にしたMVにも注目だ。

3位には、NiziUの「Dear…」がランクイン。2026年4月1日にリリースされる2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』収録曲だ。「Dear…」は2009年に西野カナがリリースした大ヒット曲のカバー。NiziUメンバーの西野への強い想いは周知のことであり、出演メディアでのインタビューなどでも、西野とその楽曲に対する愛をたびたび語っている。MVは、2月中旬に日本で撮影が行われた。タクシー車内や海辺、駅でのノスタルジックなイメージシーンは楽曲ともマッチし、観る者の心を奪う内容になっている。

4位には、乃木坂46の「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」がランクイン。2026年4月8日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、5期生の池田瑛紗がセンターを務めた。MVは“現実世界”と“虚構世界”を行き来する構成に。退廃的でどこか不気味な雰囲気すら漂う“虚構世界”とは対照的に、ラストシーンでの屋上でメンバーが踊る“現実世界”では、強風の中朝日を背に舞い踊るメンバーの力強い表情が目に飛び込んでくる映像となっている。また、9位には、同シングルに収録されるアンダー楽曲「愛って羨ましい」もランクイン。

5位には、=LOVEの「劇薬中毒」がランクイン。2026年4月1日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。野口衣織、佐々木舞香がWセンターを務める激情的なラブソング。MVは、“愛は、最も美しい猛毒”というテーマのもと、劇薬を生成する研究所を舞台に制作されている。表情豊かなメンバーが垣間見られるストーリーシーンとメンバーのLIPシーン、さらに壮大なダンスシーンも見どころ満載の仕上がりとなっている。クライマックスのセンター二人の哀愁漂うシーンも注目だ。

6位には、OWVの「ROCKET MODE」がランクイン。2026年4月8日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。日常のしがらみや重圧（＝重力）から解き放たれ、気分が最高潮へと加速していく様子をメタファーとして描いたナンバー。MVでは、覚醒の裏側でOWVが「やる気スイッチ」を押している様子をコミカルに表現。日常のどこかで、気づかぬうちに背中を押してくれている存在として描かれている。

【2026年3月26日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Get Up And Dance／MAZZEL2位 ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど／モナキ3位 Dear…／NiziU4位 最後に階段を駆け上がったのはいつだ？／乃木坂465位 劇薬中毒／=LOVE6位 ROCKET MODE／OWV7位 陰ニモ日向ニモ／Travis Japan8位 Mirror／KID PHENOMENON9位 愛って羨ましい／乃木坂4610位 たられば／ガラクタ