ブレーブス、カブス、ドジャースなどでプレーして通算１５７５安打、１８６本塁打を放ったジェーソン・ヘイワード外野手（３６）が２７日（日本時間２８日）、現役引退することを自身のインスタグラムで報告した。

ヘイワードは自身のインスタグラムに「私が大好きだった野球をプレーする機会を与えてくださったみなさんに感謝します。すべてのチームメート、コーチ、スタッフ、トレーナー、メディア、職員、その他大勢の皆様。私の野球の試合だけでなく、グラウンド外でも声援を頂けたファンの皆さんにも大きな感謝をしています。これからも楽しみです」などとつづった。

０７年のドラフト１位（全体１４位）でブレーブスから指名されたヘイワード。１０年にメジャーデビューして初打席初本塁打を放つなど存在感を示して、すぐにレギュラーに定着した。１年目の１０年からオールスターに選出され、新人王投票でも２位。１２年にはゴールド・グラブ賞にも輝いた。１４年からは４年連続ゴールド・グラブ賞。外野の守備はピカイチだった。

１６年からはカブスでプレー。同年にはカブスの１０８年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献。２３年からはドジャース、２４年途中からはアストロズ、２５年はパドレスでプレーした。通算打率は２割５分５厘ながら、通算１５７５安打、１８６本塁打だった。

人格者としても知られ、２４年に大谷翔平投手（３１）がドジャースに入団した際には、二刀流やリハビリで多忙な大谷に変わって取材を受ける”広報部長”としてロバーツ監督から指名を受けたほど。現ドジャースのフリーマンとは同じ０７年ドラフトでブレーブスから指名されてヘイワードが１巡目、フリーマンが２巡目で、同じく１０年にメジャーデビューし、親友のような間柄だった。ドジャースで２人がチームメートになってからはロッカーの席も隣で、いつも仲良くしていた。

２４年は打率２割８厘と調子が上向かなかったことから８月に事実上の戦力外通告（ＤＦＡ）となって退団していた。