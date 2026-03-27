スーパーマリオギャラクシー×サーティワン♡限定アイス＆グッズ登場

大人気ゲームの世界観をそのまま楽しめる、夢のコラボが実現♡スーパーマリオギャラクシーとサーティワンがタッグを組み、限定フレーバーや可愛いグッズ付きメニューが登場します。見た目もワクワク、食べても美味しいアイテムばかりで、まるで宇宙の冒険に出かける気分に♪今だけの特別なスイーツ体験を楽しんでみてください♡

新作フレーバーでギャラクシー体験

注目は、新作「コットンフルーツギャラクシー」。

シングル・レギュラーサイズは420円（税込）で、わたがし風味のアイス、塩ライチソルベ、洋梨ソルベの3色が織りなすユニークな味わいが特徴です。

甘さ・しょっぱさ・酸味が絶妙に重なり、スプーンが止まらない新感覚フレーバーに仕上がっています。

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限定カップ＆サンデーも充実

ダブルカップはスモール510円、レギュラー760円で、マリオやヨッシーたちがデザインされた限定仕様。

さらにロゼッタのスペシャルダブルカップは、スモール680円、レギュラー930円で、オリジナルチャーム付きの特別仕様です。

サンデーはシングル580円、ダブル1,340円。

チコ オリジナルふわふわスリーブ

キャラクターピックやチコのデザインが楽しめる可愛い仕上がりで、どれが当たるかワクワク感も魅力。

セットや限定特典も見逃せない

「スイーツギャラクシーセット」はスモール2,990円、レギュラー3,550円。好きなアイス8個に加え、オリジナルエコバッグが付いた豪華セットです。

さらにダブルカップ購入で限定ステッカーをプレゼント。

アプリ「Nintendo Store」でチェックインすると、追加でオリジナルステッカーがもらえる特典も用意されています。

※すべての商品はなくなり次第終了

※価格は税込

※Nintendo Switchは任天堂の登録商標です。

今だけの特別コラボを楽しんで♡

見て楽しい、食べて美味しい、そして集めて嬉しい♡今回のコラボは、まさにエンタメとスイーツが融合した特別な体験です。

友達や家族とシェアしたり、推し活気分で楽しんだりと、楽しみ方は無限大♪期間限定だからこそ味わえるこの機会に、ぜひお気に入りのメニューを見つけてみてくださいね♡