スーパーマリオギャラクシー×サーティワン♡限定アイス＆グッズ登場
大人気ゲームの世界観をそのまま楽しめる、夢のコラボが実現♡スーパーマリオギャラクシーとサーティワンがタッグを組み、限定フレーバーや可愛いグッズ付きメニューが登場します。見た目もワクワク、食べても美味しいアイテムばかりで、まるで宇宙の冒険に出かける気分に♪今だけの特別なスイーツ体験を楽しんでみてください♡
新作フレーバーでギャラクシー体験
注目は、新作「コットンフルーツギャラクシー」。
シングル・レギュラーサイズは420円（税込）で、わたがし風味のアイス、塩ライチソルベ、洋梨ソルベの3色が織りなすユニークな味わいが特徴です。
甘さ・しょっぱさ・酸味が絶妙に重なり、スプーンが止まらない新感覚フレーバーに仕上がっています。
ミスタードーナツ春夏メニュー登場！パイ＆涼風麺で楽しむ贅沢ごはん時間
限定カップ＆サンデーも充実
ダブルカップはスモール510円、レギュラー760円で、マリオやヨッシーたちがデザインされた限定仕様。
さらにロゼッタのスペシャルダブルカップは、スモール680円、レギュラー930円で、オリジナルチャーム付きの特別仕様です。
サンデーはシングル580円、ダブル1,340円。
チコ オリジナルふわふわスリーブ
キャラクターピックやチコのデザインが楽しめる可愛い仕上がりで、どれが当たるかワクワク感も魅力。
セットや限定特典も見逃せない
「スイーツギャラクシーセット」はスモール2,990円、レギュラー3,550円。好きなアイス8個に加え、オリジナルエコバッグが付いた豪華セットです。
さらにダブルカップ購入で限定ステッカーをプレゼント。
アプリ「Nintendo Store」でチェックインすると、追加でオリジナルステッカーがもらえる特典も用意されています。
※すべての商品はなくなり次第終了
※価格は税込
※Nintendo Switchは任天堂の登録商標です。
今だけの特別コラボを楽しんで♡
見て楽しい、食べて美味しい、そして集めて嬉しい♡今回のコラボは、まさにエンタメとスイーツが融合した特別な体験です。
友達や家族とシェアしたり、推し活気分で楽しんだりと、楽しみ方は無限大♪期間限定だからこそ味わえるこの機会に、ぜひお気に入りのメニューを見つけてみてくださいね♡